Юлії Тимошенко офіційно оголосили про підозру: НАБУ оприлюднило "плівки" нардепки (відео)

НАБУ і САП не уточнюють прізвище підозрюваної, однак, за даними ЗМІ, підозру отримала саме Юлія Тимошенко. На оприлюднених плівках жінка, чий голос схожий на керівницю фракції "Батьківщина", детально розповідає, як необхідно голосувати в обмін на неправомірну вигоду.

НАБУ і САП підозрюють "керівницю однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України" у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.

За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період.

Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках — щодо утримання або неучасті в голосуванні.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України.

Досудове розслідування триває.

Також було опубліковано відео з обшуку у кабінеті "керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України". Слідчий у її присутності, дістає з пакета кілька товстих пачок доларів.

Тим часом нардеп Ярослав Железняк в двох постах прокоментував заяву НАБУ та САП.

"Судячи з публікації НАБУ мова йде про начебто трьох нардепів… Наші джерела говорять, що мова йде саме про депутатів "Слуга народу", — написав Железняк.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко підтвердила, що "невідкладні слідчі дії" тривали у партійному офісі усю ніч. Вона наголосила, що до права та закону це "не має жодного стосунку". Та заявила, що обшук — це "грандіозний піар-хід" під час якого "нічого не знайшли".

Фокус писав, що у НАБУ заявили про розслідування щодо керівника однієї з фракцій Верховної Ради, що пропонував хабарі депутатам за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що хтось з парламентарів записав "перемовини" Юлії Тимошенко і передав матеріали бюро.