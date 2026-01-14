Тимошенко отримала підозру: вона заявила про обшук і "абсурдні звинувачення"

Народній депутатці та голові політичної партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, за даними ЗМІ, вручили підозру. Вона заявила у соцмережах про "невідкладні слідчі дії", відкинувши усі звинувачення.

Вранці Тимошенко отримала підозру від Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомив журналіст Михайло Ткач, посилаючись на джерела "Української правди" в політичних колах.

Обшуки в офісі "Батьківщини": реакція Тимошенко

Сама нардепка повідомила у соцмережах про "невідкладні слідчі дії" у партійному офісі, які тривали усю ніч. Вона наголосила, що до права та закону це "не має жодного стосунку". З її слів, понад 30 "озброєних до зубів чоловіків", не показавши документів, "фактично захопили будівлю та взяли у заручники співробітників".

"Обшук — грандіозний піар-хід. Не знайшли нічого, а тому просто забрали мої робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, інформація про які повністю відображена в офіційній декларації. Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення", — заявила Тимошенко.

Вона зауважила, що, ймовірно, вибори "набагато ближче, ніж здавалося", і хтось почав "зачистку конкурентів". Депутатка повідомила, що це — не перше "політичне замовлення" проти неї, а "переслідування і терор" є для нею буденністю протягом "багатьох років".

"Я вже давно нічого не боюся, бо знаю, що чесна перед собою, перед людьми й Україною. Мене нікому не зламати й не зупинити. І цього разу ми знову доведемо правду", — додала Тимошенко.

Нагадаємо, 13 січня у НАБУ заявили про розслідування щодо керівника однієї з фракцій Верховної Ради, що пропонував хабарі депутатам за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що хтось з парламентарів записав "перемовини" Юлії Тимошенко і передав матеріали бюро.

Інформацію про те, що розслідування стосується саме керівниці "Батьківщини", підтвердили і джерела "Схем". Журналісти уточнили, що неправомірну вигоду пропонували депутатам інших фракцій.