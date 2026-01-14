Тимошенко получила подозрение: она заявила об обыске и "абсурдных обвинениях"

Народному депутату и председателю политической партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, по данным СМИ, вручили подозрение. Она заявила в соцсетях о "неотложных следственных действиях", отвергнув все обвинения.

Утром Тимошенко получила подозрение от Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщил журналист Михаил Ткач, ссылаясь на источники "Украинской правды" в политических кругах.

Обыски в офисе "Батькивщины": реакция Тимошенко

Сама нардеп сообщила в соцсетях о "неотложных следственных действиях" в партийном офисе, которые продолжались всю ночь. Она подчеркнула, что к праву и закону это "не имеет никакого отношения". По ее словам, более 30 "вооруженных до зубов мужчин", не показав документов, "фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников".

"Обыск — грандиозный пиар-ход. Не нашли ничего, а потому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации. Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения", — заявила Тимошенко.

Она отметила, что, вероятно, выборы "гораздо ближе, чем казалось", и кто-то начал "зачистку конкурентов". Депутат сообщила, что это — не первый "политический заказ" против нее, а "преследование и террор" является для нее обыденностью в течение "многих лет".

"Я уже давно ничего не боюсь, потому что знаю, что честна перед собой, перед людьми и Украиной. Меня никому не сломать и не остановить. И на этот раз мы снова докажем правду", — добавила Тимошенко.

Напомним, 13 января в НАБУ заявили о расследовании в отношении руководителя одной из фракций Верховной Рады, который предлагал взятки депутатам за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов. Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что кто-то из парламентариев записал "переговоры" Юлии Тимошенко и передал материалы бюро.

Информацию о том, что расследование касается именно руководительницы "Батькивщины", подтвердили и источники "Схем". Журналисты уточнили, что неправомерную выгоду предлагали депутатам других фракций.