Юлии Тимошенко официально объявили о подозрении: НАБУ обнародовало "пленки" нардепа (видео)

НАБУ и САП не уточняют фамилию подозреваемой, однако, по данным СМИ, подозрение получила именно Юлия Тимошенко. На обнародованных пленках женщина, чей голос похож на руководительницу фракции "Батькивщина", подробно рассказывает, как необходимо голосовать в обмен на неправомерную выгоду.

НАБУ и САП подозревают "руководительницу одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины" в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины.

По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований.

Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты наперед и был рассчитан на длительный период.

Народным депутатам должны были поступать указания по голосованию, а в отдельных случаях — по воздержанию или неучастию в голосовании.

Квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

