"Докажу в суде": Тимошенко отрицает, что на пленках НАБУ звучит ее голос на пленках
Руководитель фракции Верховной Рады "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что на обнародованных НАБУ пленках ее голоса нет. По словам парламентария, она намерена доказать свою невиновность в суде.
Реакция Юлии Тимошенко на подозрение от Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры появилась 14 января на ее Facebook-странице. Депутат утверждает, что отвергает все обвинения.
"Официально заявляю, что обнародованные аудиозаписи не имеют ко мне никакого отношения", — написала Тимошенко.
Она заявила, что будет доказывать безосновательность обвинений в судебном порядке.
"Я это уже не раз делала", — сказала глава фракции "Батьківщина".
Подозрение Юлии Тимошенко: что известно
О том, что НАБУ и САП проводят обыски у Тимошенко, сообщил вечером 13 января нардеп от партии "Європейська Солідарність" Алексей Гончаренко. В НАБУ и САП сообщали, что главу одной из фракций Верховной Рады подозревают в подкупе нардепов.
Также 14 января НАБУ обнародовало "пленки", на которых женщина рассказывает, как народным депутатам нужно проголосовать в обмен на неправомерную выгоду, а также видео обысков в кабинете "руководительницы одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины".
Во время выступления в парламенте 14 января Юлия Тимошенко прокомментировала подозрение и обыски НАБУ и рассказала, что накануне вечером в офис, где она была сама, "ввалилось огромное количество людей в амуниции, с оружием" и провели обыски без каких-либо документов, которые бы позволяли такие действия. По ее словам, во время обысков забрали документы с ее стола, проверили вещи в сумке и забрали телефон. Относительно найденных в кабинете пачек долларов Тимошенко сказала, что это "небольшие сбережения", которые есть в декларации.