"Никогда в жизни": Тимошенко уверяет, что не подкупала нардепов для голосования в Раде (видео)

По словам главы фракции "Батькивщина", с половиной депутатов, которые фигурируют в аналитике голосований парламента, она даже лично в жизни не встречалась.

Об этом Юлия Тимошенко заявила в комментарии "Новини. LIVE" во время выхода к журналистам в Высшем антикоррупционном суде Украины, где проходит заседание по избранию ей меры пресечения по подозрению в предложении взятки.

"Категорически никогда. Ни при каких обстоятельствах. И даже половина тех депутатов, которые есть в нашей аналитике кто как голосовал, я просто с ними даже персонально не знакома. Никогда в жизни с ними не встречалась", – заверила политик.

Как передает "РБК-Украина", в зале суда Тимошенко заявила, что дело против нее "совершенно политическое" и "заказное", а записи, опубликованные НАБУ, – "сфальсифицированные".

Напомним, прокурор Виталий Гречишкин подтвердил, что сторона обвинения будет просить залог в размере 50 миллионов гривен с возложением процессуальных обязанностей для народного депутата Юлии Тимошенко.

Накануне народный депутат написала в соцсетях, что планировала внести денежный залог за себя из собственных средств, но не сможет этого сделать после того, как ее счета заблокировали.

"Что такое сюр? Это когда ты планируешь оплатить залог по откровенно заказному политическому делу из денег, полученных в качестве компенсации за политические преследования одного недалекого "диктатора". Но не можешь этого сделать. Потому что твои счета заблокированы еще до решения суда", — написала Тимошенко.

Она также заверила, что такое "политическое давление" не заставит ее покинуть территорию Украины, и она намерена продолжить борьбу.

Юлия Тимошенко дает понять, что так просто не сдастся Фото: Юлия Тимошенко/Facebook

14 января Юлии Тимошенко сообщили о подозрении. НАБУ и САП заявили, что подозревают "неназванную руководительницу фракции" в предложении предоставления неправомерной выгоды парламентариям.

В Верховной Раде лидер "Батькивщины" заявила, что к ней в офис вломились более 30 вооруженных мужчин, и обыски продолжались 12 часов.

Наличные доллары, найденные у нее в столе, она назвала "личными сбережениями", а также заявила о беспределе властей после того, как был изъят ее телефон.

По ее словам, обнародованные НАБУ записи разговора "не имеют к ней никакого отношения".