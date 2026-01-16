"Ніколи в житті": Тимошенко запевняє, що не підкуповувала нардепів для голосування в Раді (відео)

За словами голови фракції "Батьківщина", з половиною депутатів, які фігурують в аналітиці голосувань парламенту, вона навіть особисто в житті не зустрічалася.

Про це Юлія Тимошенко заявила в коментарі "Новини. LIVE" під час виходу до журналістів у Вищому антикорупційному суді України, де відбувається засідання з обрання їй запобіжного заходу за підозрою в пропозиції хабара.

"Категорично ніколи. За жодних обставин. І навіть половина тих депутатів, які є в нашій аналітиці, хто як голосував, я просто з ними навіть персонально не знайома. Ніколи в житті з ними не зустрічалася", — запевнила політик.

Як передає "РБК-Україна", у залі суду Тимошенко заявила, що справа проти неї "абсолютно політична" і "замовна", а записи, опубліковані НАБУ, — "сфальсифіковані".

Нагадаємо, прокурор Віталій Гречишкін підтвердив, що сторона обвинувачення проситиме заставу в розмірі 50 мільйонів гривень із покладенням процесуальних обов'язків для народного депутата Юлії Тимошенко.

Напередодні народна депутатка написала в соцмережах, що планувала внести грошову заставу за себе з власних коштів, але не зможе цього зробити після того, як її рахунки заблокували.

"Що таке сюр? Це коли ти плануєш оплатити заставу у відверто замовній політичній справі з грошей, отриманих як компенсація за політичні переслідування одного недалекого "диктатора". Але не можеш цього зробити. Тому що твої рахунки заблоковані ще до рішення суду", — написала Тимошенко.

Вона також запевнила, що такий "політичний тиск" не змусить її покинути територію України, і вона має намір продовжити боротьбу.

Юлія Тимошенко дає зрозуміти, що так просто не здасться Фото: Юлія Тимошенко/Facebook

14 січня Юлії Тимошенко повідомили про підозру. НАБУ і САП заявили, що підозрюють "неназвану очільницю фракції" в пропозиції надання неправомірної вигоди парламентаріям.

У Верховній Раді лідерка "Батьківщини" заявила, що до неї в офіс вломилися понад 30 озброєних чоловіків, і обшуки тривали 12 годин.

Готівкові долари, знайдені у неї в столі, вона назвала "особистими заощадженнями", а також заявила про беззаконня влади після того, як було вилучено її телефон.

За її словами, оприлюднені НАБУ записи розмови "не мають до неї жодного стосунку".