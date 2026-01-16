"Пленки Тимошенко": политик рассказала, кто ее "слил" детективам НАБУ

Народный депутат и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что НАБУ записало фрагменты ее разговора с депутатом Игорем Копытиным.

"Мы детально изучили время, которое указано в протоколах. Я встречаюсь с сотнями депутатов — это моя парламентская работа. Сейчас мы сложили все эти пазлы и могу сказать, что эта встреча была с господином Копытиным. Это народный депутат. Хочу прокомментировать это: господин Копытин, который здесь зашифрован как "Мазур", — не просто депутат, по этому депутату есть дело в НАБУ. И он находится под давлением НАБУ, чтобы, по сути, выполнять какие-то поручения", — сказала Юлия Тимошенко во время трансляции судебного заседания.

Тимошенко рассказала, что депутат Копытин "напрашивался" к ней на ряд встреч и говорил, что "не хочет больше быть во фракции "Слуга народа" и выступает против политики президента Зеленского, поэтому и предложил сотрудничество.

По ее словам, против Копытина возбуждено уголовное дело и нардеп принял участие в "провокации" в отношении руководительницы фракции БЮТ.

"Я абсолютно жестко, четко заявляю, что Копытин в пользу того, чтобы себя освободить от уголовной ответственности, передал НАБУ или сделал все, что надо для того, чтобы это было скомпилировано, чтобы это не соответствовало действительности и просто показать свою какую-то заслугу перед НАБУ", — сказала Тимошенко на суде.

Но она отрицает, что на "пленках Тимошенко" речь идет о финансах.

По данным следствия, общение между Юлией Тимошенко и другим должностным лицом состоялось 12 января 2026 года.

Напомним, НАБУ и САП 14 января сообщили о подозрении руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады, впоследствии стало известно, что это Юлия Тимошенко. После этого соцсети взорвались мемами о руководительнице "Батькивщины".

14 января Тимошенко отреагировала на обыски в офисе "Батькивщины" и заявила, что во время них не было обнаружено доказательств правонарушений, однако следователи изъяли ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения. Она назвала эти процессуальные действия НАБУ и САП "политическим давлением"