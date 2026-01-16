"Плівки Тимошенко": політикиня розповіла, хто її "злив" детективам НАБУ

Народна депутатка та глава партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що НАБУ записало фрагменти її розмови з депутатом Ігорем Копитіним.

"Ми детально вивчили час, який вказаний у протоколах. Я зустрічаюся із сотнями депутатів — це моя парламентська робота. Зараз ми склали всі ці пазли і можу сказати, що ця зустріч була з паном Копитіним. Це народний депутат. Хочу прокоментувати це: пан Копитін, який тут зашифрований як "Мазур", — не просто депутат, по цьому депутату є справа у НАБУ. І він перебуває під тиском НАБУ, щоб, по суті, виконувати якісь доручення", — сказала Юлія Тимошенко під час трансляції судового засідання.

Тимошенко розповіла, що депутат Копитін "напрошувався" до неї на низку зустрічей і казав, що "не хоче більше бути у фракції "Слуга народу" та виступає проти політики президента Зеленського, тому і запропонував співпрацю.

За її словами, проти Копитіна порушена кримінальна справа і нардеп взяв участь у "провокації" стосовно керівниці фракції БЮТ.

"Я абсолютно жорстко, чітко заявляю, що Копитін на користь того, щоб себе звільнити від кримінальної відповідальності, передав НАБУ або зробив все, що треба для того, щоб це було скомпільовано, щоб це не відповідало дійсності і просто показати свою якусь заслугу перед НАБУ", — сказала Тимошенко на суді.

Але вона заперечила, що на "плівках Тимошенко" йдеться про фінанси.

За даними слідства, спілкування між Юлією Тимошенко та іншим посадовцем відбулося 12 січня 2026 року.

Нагадаємо, НАБУ і САП 14 січня повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради, згодом стало відомо, що це Юлія Тимошенко. Після цього соцмережі вибухнули мемами про очільницю "Батьківщини".

14 січня Тимошенко відреагувала на обшуки в офісі "Батьківщини" та заявила, що під час них не було виявлено доказів правопорушень, проте слідчі вилучили її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження. Вона назвала ці процесуальні дії НАБУ та САП "політичним тиском"