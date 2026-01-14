"Господи допоможи": українці відреагували на підозру Тимошенко хвилею мемів (фото)

НАБУ і САП 14 січня повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради — за даними ЗМІ, мова йде про Юлію Тимошенко. Після цього соцмережі вибухнули мемами про очільницю "Батьківщини".

Про те, що підозру у пропонуванні нардепам неправомірної вигоди нібито отримала Юлія Тимошенко, казав депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко. Фокус зібрав найкращі меми про голову фракції "Батьківщина", які створили українці у відповідь на повідомлення Національного антикорупційного бюро про обшуки та викриття парламентарки.

Зокрема творці мемів згадали вірусний слоган рекламної кампанії Тимошенко: "Вона працює".

Мем із гаслом рекламної кампанії Тимошенко Фото: Telegram

Також українці пригадали "мемні" фрази депутатки, такі як "зубожіння" та "Господи допоможи".

Українці роблять меми про обшуки НАБУ у Тимошенко Фото: Telegram

Мем, заснований на вірусній фразі Тимошенко "господи допоможи" Фото: Telegram

Українці жартують про підозру Юлії Тимошенко Фото: Telegram

Обшуки та підозру Юлії Тимошенко в соцмережах порівняли з розслідуванням НАБУ і САП корупції в енергетиці, до якої за даними слідства був причетний бізнесмен Тимур Міндіч.

Підозру Тимошенко порівнюють із розслідуванням щодо Міндіча Фото: Telegram

Українці в мемах згадали фразу "Карлсона" з плівок НАБУ у справі щодо Міндіча Фото: Telegram

Позу керівниці парламентської фракції на кадрах обшуків НАБУ порівнюють із мемом "незадоволений пінгвін на стільці".

Українців розсмішила поза підозрюваної на кадрах НАБУ Фото: Telegram

Українці роблять меми про кадри обшуків НАБУ у керівниці фракції Верховної Ради Фото: Telegram

У відповідь на повідомлення про обшуки НАБУ українці пригадали вірусне відео "Я в Польщі".

Українці згадали вірусне відео "Я в Польщі, я не вірю" Фото: Telegram

Згадали також гасло "Юлі-волю!", яким раніше користувалися прихильники Тимошенко, протестуючи проти вироку у "газовій" справі.

Українці пригадують попередній вирок Юлії Тимошенко Фото: Telegram

Це гасло поєднали з закликами Віктора Януковича до українців після втечі з України до Росії у 2014 році.

В мемах про Тимошенко згадали вірусну фразу Януковича Фото: Telegram

Підозра Юлії Тимошенко: що відомо

Про те, що НАБУ проводить обшук в офісі "Батьківщини", повідомила ввечері 13 січня "Українська правда" з посиланням на власні джерела. Пресслужба НАБУ згодом повідомила про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради, що за даними слідства пропонував неправомірну вигоду низці народних депутатів іншої фракції.

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявляв, що НАБУ та САП проводять обшуки у Юлії Тимошенко.

14 січня Тимошенко відреагувала на обшуки в офісі "Батьківщини" та заявила, що під час них не було виявлено доказів правопорушень, проте слідчі вилучили її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження. Вона назвала ці процесуальні дії НАБУ та САП "політичним тиском" і заявила, що вони тривали всю ніч без пред’явлення процесуальних документів.

Також 14 січня НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Ради у пропозиції надання неправомірної вигоди нардепам. Прізвище не уточнювалося, проте за даними Олексія Гончаренка підозру офіційно оголосили Юлії Тимошенко.