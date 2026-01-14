"Господи допоможи": українці відреагували на підозру Тимошенко хвилею мемів (фото)
НАБУ і САП 14 січня повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради — за даними ЗМІ, мова йде про Юлію Тимошенко. Після цього соцмережі вибухнули мемами про очільницю "Батьківщини".
Про те, що підозру у пропонуванні нардепам неправомірної вигоди нібито отримала Юлія Тимошенко, казав депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко. Фокус зібрав найкращі меми про голову фракції "Батьківщина", які створили українці у відповідь на повідомлення Національного антикорупційного бюро про обшуки та викриття парламентарки.
Зокрема творці мемів згадали вірусний слоган рекламної кампанії Тимошенко: "Вона працює".
Також українці пригадали "мемні" фрази депутатки, такі як "зубожіння" та "Господи допоможи".
Обшуки та підозру Юлії Тимошенко в соцмережах порівняли з розслідуванням НАБУ і САП корупції в енергетиці, до якої за даними слідства був причетний бізнесмен Тимур Міндіч.
Позу керівниці парламентської фракції на кадрах обшуків НАБУ порівнюють із мемом "незадоволений пінгвін на стільці".
У відповідь на повідомлення про обшуки НАБУ українці пригадали вірусне відео "Я в Польщі".
Згадали також гасло "Юлі-волю!", яким раніше користувалися прихильники Тимошенко, протестуючи проти вироку у "газовій" справі.
Це гасло поєднали з закликами Віктора Януковича до українців після втечі з України до Росії у 2014 році.
Підозра Юлії Тимошенко: що відомо
Про те, що НАБУ проводить обшук в офісі "Батьківщини", повідомила ввечері 13 січня "Українська правда" з посиланням на власні джерела. Пресслужба НАБУ згодом повідомила про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради, що за даними слідства пропонував неправомірну вигоду низці народних депутатів іншої фракції.
Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявляв, що НАБУ та САП проводять обшуки у Юлії Тимошенко.
14 січня Тимошенко відреагувала на обшуки в офісі "Батьківщини" та заявила, що під час них не було виявлено доказів правопорушень, проте слідчі вилучили її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження. Вона назвала ці процесуальні дії НАБУ та САП "політичним тиском" і заявила, що вони тривали всю ніч без пред’явлення процесуальних документів.
Також 14 січня НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Ради у пропозиції надання неправомірної вигоди нардепам. Прізвище не уточнювалося, проте за даними Олексія Гончаренка підозру офіційно оголосили Юлії Тимошенко.