"Господи допоможи": украинцы отреагировали на подозрение Тимошенко волной мемов (фото)
НАБУ и САП 14 января сообщили о подозрении руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады — по данным СМИ, речь идет о Юлии Тимошенко. После этого соцсети взорвались мемами о руководительнице "Батьківщини".
О том, что подозрение в предложении нардепам неправомерной выгоды якобы получила Юлия Тимошенко, говорил депутат от партии "Європейська Солідарність" Алексей Гончаренко. Фокус собрал лучшие мемы о главе фракции "Батьківщина", которые создали украинцы в ответ на сообщение Национального антикоррупционного бюро об обысках и разоблачениях парламентария.
В частности создатели мемов вспомнили вирусный слоган рекламной кампании Тимошенко: "Вона працює".
Также украинцы вспомнили "мемные" фразы депутата, такие как "зубожіння" и "Господи допоможи".
Обыски и подозрение Юлии Тимошенко в соцсетях сравнили с расследованием НАБУ и САП коррупции в энергетике, к которой по данным следствия был причастен бизнесмен Тимур Миндич.
Позу руководительницы парламентской фракции на кадрах обысков НАБУ сравнивают с мемом "недовольный пингвин на стуле".
В ответ на сообщение об обысках НАБУ украинцы вспомнили вирусное видео "Я в Польше".
Вспомнили также лозунг "Юле-волю!", которым ранее пользовались сторонники Тимошенко, протестуя против приговора по "газовому" делу.
Этот лозунг соединили с призывами Виктора Януковича к украинцам после побега из Украины в Россию в 2014 году.
Подозрение Юлии Тимошенко: что известно
О том, что НАБУ проводит обыск в офисе "Батьківщини", сообщила вечером 13 января "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники. Пресс-служба НАБУ впоследствии сообщила о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады, который по данным следствия предлагал неправомерную выгоду ряду народных депутатов другой фракции.
Народный депутат от партии "Європейська Солідарність" Алексей Гончаренко заявлял, что НАБУ и САП проводят обыски у Юлии Тимошенко.
14 января Тимошенко отреагировала на обыски в офисе "Батьківщини" и заявила, что во время них не было обнаружено доказательств правонарушений, однако следователи изъяли ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения. Она назвала эти процессуальные действия НАБУ и САП "политическим давлением" и заявила, что они продолжались всю ночь без предъявления процессуальных документов.
Также 14 января НАБУ и САП сообщили о подозрении руководительнице одной из депутатских фракций Рады в предложении предоставления неправомерной выгоды нардепам. Фамилия не уточнялась, однако по данным Алексея Гончаренко подозрение официально объявили Юлии Тимошенко.