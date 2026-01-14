"Господи допоможи": украинцы отреагировали на подозрение Тимошенко волной мемов (фото)

НАБУ и САП 14 января сообщили о подозрении руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады — по данным СМИ, речь идет о Юлии Тимошенко. После этого соцсети взорвались мемами о руководительнице "Батьківщини".

О том, что подозрение в предложении нардепам неправомерной выгоды якобы получила Юлия Тимошенко, говорил депутат от партии "Європейська Солідарність" Алексей Гончаренко. Фокус собрал лучшие мемы о главе фракции "Батьківщина", которые создали украинцы в ответ на сообщение Национального антикоррупционного бюро об обысках и разоблачениях парламентария.

В частности создатели мемов вспомнили вирусный слоган рекламной кампании Тимошенко: "Вона працює".

Мем с лозунгом рекламной кампании Тимошенко Фото: Telegram

Также украинцы вспомнили "мемные" фразы депутата, такие как "зубожіння" и "Господи допоможи".

Украинцы делают мемы об обысках НАБУ у Тимошенко Фото: Telegram

Мем, основанный на вирусной фразе Тимошенко "господи допоможи" Фото: Telegram

Украинцы шутят о подозрении Юлии Тимошенко Фото: Telegram

Обыски и подозрение Юлии Тимошенко в соцсетях сравнили с расследованием НАБУ и САП коррупции в энергетике, к которой по данным следствия был причастен бизнесмен Тимур Миндич.

Подозрение Тимошенко сравнивают с расследованием в отношении Миндича Фото: Telegram

Украинцы в мемах вспомнили фразу "Карлсона" из пленок НАБУ по делу о Миндиче Фото: Telegram

Позу руководительницы парламентской фракции на кадрах обысков НАБУ сравнивают с мемом "недовольный пингвин на стуле".

Украинцев рассмешила поза подозреваемой на кадрах НАБУ Фото: Telegram

Украинцы делают мемы о кадрах обысков НАБУ у руководительницы фракции Верховной Рады Фото: Telegram

В ответ на сообщение об обысках НАБУ украинцы вспомнили вирусное видео "Я в Польше".

Украинцы вспомнили вирусное видео "Я в Польше, я не верю" Фото: Telegram

Вспомнили также лозунг "Юле-волю!", которым ранее пользовались сторонники Тимошенко, протестуя против приговора по "газовому" делу.

Украинцы вспоминают предыдущий приговор Юлии Тимошенко Фото: Telegram

Этот лозунг соединили с призывами Виктора Януковича к украинцам после побега из Украины в Россию в 2014 году.

В мемах о Тимошенко вспомнили вирусную фразу Януковича Фото: Telegram

Подозрение Юлии Тимошенко: что известно

О том, что НАБУ проводит обыск в офисе "Батьківщини", сообщила вечером 13 января "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники. Пресс-служба НАБУ впоследствии сообщила о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады, который по данным следствия предлагал неправомерную выгоду ряду народных депутатов другой фракции.

Народный депутат от партии "Європейська Солідарність" Алексей Гончаренко заявлял, что НАБУ и САП проводят обыски у Юлии Тимошенко.

14 января Тимошенко отреагировала на обыски в офисе "Батьківщини" и заявила, что во время них не было обнаружено доказательств правонарушений, однако следователи изъяли ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения. Она назвала эти процессуальные действия НАБУ и САП "политическим давлением" и заявила, что они продолжались всю ночь без предъявления процессуальных документов.

Также 14 января НАБУ и САП сообщили о подозрении руководительнице одной из депутатских фракций Рады в предложении предоставления неправомерной выгоды нардепам. Фамилия не уточнялась, однако по данным Алексея Гончаренко подозрение официально объявили Юлии Тимошенко.