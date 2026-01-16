Застава понад 33 млн грн: суд обрав запобіжний захід Юлії Тимошенко

Суд обрав запобіжний захід підозрюваній у підкупі народних депутатів голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Парламентарці призначено заставу в розмірі понад 33 мільйони гривень.

Про обрання запобіжного заходу Юлії Тимошенко Вищим конституційним судом у Києві повідомляє кореспондентка "Суспільного". За її словами, депутатка зобов'язана прибувати до національного антикорупційного бюро та суду за кожною вимогою.

Крім того, Тимошенко заборонили виїжджати за межі Київської області та спілкуватися з певним колом нардепів щодо розслідування НАБУ. Також вона повинна здати свій закордонний паспорт.

В "Центрі протидії корупції" зазначили, що підозрювана також зобов'язана повідомляти про зміну проживання або роботи, проте обовʼязку носити електронний браслет немає.

Перед початком засідання Тимошенко сказала журналістам, що вважає справу "виключно політичною" і сподівається на справедливий розгляд. Аудіозаписи, опубліковані НАБУ, вона назвала "абсолютно сфальсифікованими".

"Я вважаю, що не існує події злочину і тому ніяких запобіжних заходів не може бути", — казала парламентарка.

Після оголошення рішення Тимошенко заявила, що оскаржуватиме його в апеляційному суді.

Суд над Юлією Тимошенко: деталі

Прокурор Віталій Гречишкін перед початком судового засідання у справі Юлії Тимошенко казав, що САП проситиме для неї заставу у 50 мільйонів гривень.

Під час судового засідання депутатка заявила, що її "злив" детективам НАБУ депутат від "Слуги народу" Ігор Копитін. При цьому вона запевнила, що "ніколи в житті" не підкуповувала нардепів для голосування в Раді, а з половиною тих, хто є в аналітиці голосувань парламенту, навіть особисто не знайома.

Також Тимошенко заявила про "фашистський режим в Україні", проте запевнила, що не збирається виїжджати.