Тимошенко зробила заяву про "фашистський режим в Україні" та запевнила, що лишиться в країні (відео)

Юлія Тимошенко запевнила суддю, що не збирається тікати з України, навіть якщо її буть "вивозити", попросила суд не обирати їй запобіжний захід. Та заявила, що нібито наступні 5 років стануть останніми в історії незалежної України.

Очільниця парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам, заявила, що нікуди "не зникне", виступаючі у залі суду. Та зробила гучну заяву про "фашистський режим", який нібито існує в Україні.

"Про що я хочу сказати. Що навіть коли вони будуть вивозити мене з України — я нікуди не поїду. Тому що коли я буду мати основний виступ, і я розкажу, що робиться сьогодні з країною цією всією сворою, — ви просто зрозумієте, що я не тільки нікуди не поїду, а я буду тут доки, поки країна не буде від них звільнена", — заявила Тимошенко в ході засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з обрання їй запобіжного заходу у вигляді застави в 50 млн гривень.

Вона закликала суд не обмежувати їй пересування по Україні і за кордоном, бо це є її "щоденною роботою" та запевнила, що не порушить "жодних процесуальних обмежень".

А потім розкритикувала уряд, владу та роботу антикорупційних органів.

"Ні в кого не може бути навіть сумніву — у НАБУ, САП, у тих, хто над ними стоїть, хто їм дає політичні вказівки, — що я куди-небудь зникну. Я буду тут, поки країна не буде звільнена від цього, по суті, фашистського режиму", — заявила Тимошенко.

Також Тимошенко заявила, что антикорупційні органи в Україні займаються не тим, чим треба, на її думку: "Ми просто не знали, що це будуть не антикорупційні органи, а органи політичного впливу на вище керівництво держави. І тоді, коли їм треба впливати, вони підключають свої знання про корупцію, а коли їм не треба впливати – вони сидять і покривають корупцію, а коли їм треба розправлятися з політиками – вони розправляються".

Нагадаємо, 14 січня НАБУ і САП повідомили Юлії Тимошенко про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. За даними слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, "підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань".

Сама Тимошенко звинувачення відкидає. А в залі суду вона заявила, що її "злив" НАБУ нардеп з фракції "Слуга народу" Ігор Копитін.