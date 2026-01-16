Тимошенко сделала заявление о "фашистском режиме в Украине" и заверила, что останется в стране (видео)

Юлия Тимошенко заверила судью, что не собирается бежать из Украины, даже если ее будут "вывозить", попросила суд не избирать ей меру пресечения. И заявила, что якобы следующие 5 лет станут последними в истории независимой Украины.

Руководительница парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам, заявила, что никуда "не исчезнет", выступая в зале суда. И сделала громкое заявление о "фашистском режиме", который якобы существует в Украине.

"О чем я хочу сказать. Что даже когда они будут вывозить меня из Украины — я никуда не поеду. Потому что когда я буду иметь основное выступление, и я расскажу, что делается сегодня со страной этой всей сворой, — вы просто поймете, что я не только никуда не уеду, а я буду здесь пока, пока страна не будет от них освобождена", — заявила Тимошенко в ходе заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по избранию ей меры пресечения в виде залога в 50 млн гривен.

Она призвала суд не ограничивать ей передвижение по Украине и за рубежом, потому что это является ее "ежедневной работой" и заверила, что не нарушит "никаких процессуальных ограничений".

А потом раскритиковала правительство, власть и работу антикоррупционных органов.

"Ни у кого не может быть даже сомнения — у НАБУ, САП, у тех, кто над ними стоит, кто им дает политические указания, — что я куда-нибудь исчезну. Я буду здесь, пока страна не будет освобождена от этого, по сути, фашистского режима", — заявила Тимошенко.

Также Тимошенко заявила, что антикоррупционные органы в Украине занимаются не тем, чем надо, по ее мнению: "Мы просто не знали, что это будут не антикоррупционные органы, а органы политического влияния на высшее руководство государства. И тогда, когда им надо влиять, они подключают свои знания о коррупции, а когда им не надо влиять — они сидят и покрывают коррупцию, а когда им надо расправляться с политиками — они расправляются".

Напомним, 14 января НАБУ и САП сообщили Юлии Тимошенко о подозрении в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины. По данным следствия, после разоблачения в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, "подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований".

Сама Тимошенко обвинения отвергает. А в зале суда она заявила, что ее "слил" НАБУ нардеп из фракции "Слуга народа" Игорь Копытин.