Тимошенко пояснила, звідки візьме гроші на заставу: її рахунки заблоковані

Голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що планує оскаржувати рішення суду, який обрав для неї заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень.

Водночас, якщо апеляція буде неуспішна, вона готова заплатити заставу. Тимошенко поскаржилася, що фінансовий моніторинг заблокував її рахунки за звернення НАБУ та САП. Про це повідомляє "УП" з зали суду.

Тимошенко пояснила, що рішення про заставу суд поєднав з блокуванням її рахунків, а також рахунків його родини.

"Поки що ми плануємо оскаржувати це рішення. Заставу, яку вони оголосили — вони одночасно поєднали із блокуванням всіх моїх рахунків, рахунків мого чоловіка, рахунків нашої родини. Вони заблокували рахунки — хочуть довести, що ми не внесемо заставу, тому що, по-перше, на цю хвилину таких грошей немає; по-друге, ці гроші свідомо заблокували", — заявила Тимошенко.

Водночас вона заявила, що готова заплатити заставу, якщо суд не підтримає апеляцію.

За її словами, для цього їй доведеться звертатися до всіх її друзів, колег задля вирішення цього питання.

Нагадаємо, НАБУ і САП 14 січня повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради, згодом стало відомо, що це Юлія Тимошенко. Після цього соцмережі вибухнули мемами про очільницю "Батьківщини".

14 січня Тимошенко відреагувала на обшуки в офісі "Батьківщини" та заявила, що під час них не було виявлено доказів правопорушень, проте слідчі вилучили її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження. Вона назвала ці процесуальні дії НАБУ та САП "політичним тиском".

Під час засідання суду Тимошенко заявила, що НАБУ записало фрагменти її розмови з депутатом Ігорем Копитіним.

Крім того, вона пообіцяла, що не збирається тікати з України, навіть якщо її будуть "вивозити", попросила суд не обирати їй запобіжний захід. Також вона зробила гучну заяву про "фашистський режим", який нібито існує в Україні.

Згодом Тимошенко було призначено заставу в розмірі понад 33 мільйони гривень.