Кризис в Раде: около 40 депутатов "Слуги народа" готовы сложить мандаты, — Мотовиловец

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде Украины переживает серьезный кризис. Депутаты все чаще отказываются голосовать за важные законы, которые нужны для бюджета и выполнения международных обязательств.

Как рассказал первый заместитель председателя фракции Андрей Мотовиловец в интервью изданию Forbes Ukraine, сейчас в парламенте почти невозможно собрать достаточное количество голосов даже на ключевые законопроекты. В частности, рассматривая пример закона о налогообложении цифровых платформ, он заявил, что проголосовало лишь 168 депутатов при необходимых 226.

Мотовиловец объяснил, что главной причиной является страх депутатов после подозрений НАБУ и САП в отношении пяти парламентариев, которые якобы получали деньги за голосование. По его словам, страх распространился и на других депутатов, часть которых уже проходила как свидетели на допросах.

"Вместе с этим на допрос было вызвано большое количество глав парламентских комитетов и других депутатов. Очевидно после этого найти достаточное количество голосов в парламенте даже под важные законы — невозможно. Мы получили идеальный шторм во фракции "Слуга Народа". Хотя этот документ поддерживает бизнес и до получения подозрений нардепами собрать голоса на него не было проблемой", — отметил он.

Ранее ядро фракции насчитывало около 180 депутатов, теперь стабильно голосуют только 111, и это затрудняет принятие законов, необходимых для наполнения бюджета и поддержки бизнеса. Также Мотовиловец отметил, что даже важные аргументы о финансировании от МВФ и Ukraine Facility не всегда убеждают парламентариев.

"Результат, когда сейчас пытался объяснить депутатам перед голосованием, что определенный закон утвержден, например, "Всемирным Банком", там есть финансирование, которое крайне необходимо для бюджета. Мне говорят: "мы это услышали, извини, но нет"", — сказал Миротворец.

Он добавил, что ситуация усугубилась из-за истории с откатом закона о САП и НАБУ, когда депутаты, которые поддержали закон, получили критику и увидели последствия непопулярных решений. По его словам, фракция продолжает работать над другими инициативами, например по НДС для ФЛП, но их принятие возможно только после того, как депутаты избавятся от страха перед антикоррупционными органами.

"Сейчас ситуация складывается так, что мы не можем голосовать за наши обязательства. Фракция "Слуга Народа" — моя семья, и состояние сейчас следующее — усталость, помноженная на растерянность и страх, привела к тому, что аргументы о сборе голосов больше не работают. И у меня нет плана выхода из ситуации на сегодня, были тяжелые разговоры с министром финансов: нет понимания, как без финансирования по Ukraine Facility и МВФ выполнить доходную часть бюджета, которая в основном состоит из донорского финансирования. Это приведет к тому, что расходная часть также не будет выполнена", — отметил первый заместитель председателя фракции.

Также Мотовиловец обратил внимание на последствия для бюджета. Он заверил, что финансирование армии сохранится, но социальные выплаты и ремонт дорог могут задерживаться. По его словам, пока что бюджет выполняется, но без стабильной работы парламента проблемы могут усугубляться.

"Нужно понимать, как во время войны работает парламент. Там нет политических лозунгов. Я не прихожу на согласительный совет и не говорю: "Вот, смотрите, это программа президента или "Слуги народа", и я хочу ее выполнить". В основном Рада должна быстро реагировать на военные или рыночные вызовы. Или выполнять обязательства в рамках международных донорских программ, как меморандум с МВФ, Европейского союза или Ukraine Facility. Этот парламент выполнил несколько программ МВФ и мы были действительно надежными партнерами и планируем ими оставаться", — рассказал он.

Кроме того, политик добавил, что около 40 депутатов могут подать заявления на сложение мандата, но это не остановит работу Рады и выполнение ее обязательств перед международными партнерами.

Напомним, что по словам руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко, за 10 лет работы антикоррупционных органов подозрения получили 79 действующих и бывших депутатов, большинство из которых относится к IX созыву Верховной Рады. Он уточнил, что выплаты депутатам за голосование в парламенте колебались от 30-60 тысяч гривен в месяц до 600 тысяч гривен, а до полномасштабной войны отдельные случаи достигали даже 2,4 миллиона гривен.

Также Фокус писал, что в конце декабря 2025 года НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти народным депутатам в рамках расследования организованной преступной группы в Верховной Раде. По версии следствия, фигуранты платили нардепам за нужное голосование, координировали действия через специальные группы в WhatsApp и всем подозреваемым вручено ходатайство о мерах пресечения.