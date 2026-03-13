60 депутатів Ради хочуть скласти мандат: втомилися та незадоволені зарплатою, — Юрченко

У Верховній Раді є чимало депутатів, які втомилися від роботи в парламенті. Вони вже написали заяви на складання мандату.

Про це заявив народний депутат Олександр Юрченко, який був обраний від партії "Слуга народу", але пізніше вийшов з фракції через корупційний скандал в етері "Новини. Live".

"Наскільки я знаю, декілька десятків депутатів вже написали заяви, хочуть піти, скласти мандати, там 50-60 їх", — заявив Юрченко.

На уточнююче питання про те, чи йдеться про депутатів фракції "Слуга народу", він відповів ствердно.

Крім того у нього запитали про те, у чому полягає причина такої кількості депутатів, які хочуть скласти мандат.

"Довга каденція, щось там не влаштовує, втомилися, низька зарплата — 50 тисяч гривень. Ну різні причини", — сказав Юрченко.

Наразі цю заяву не коментували інші народні депутати, а також керівництво парламенту.

Скільки депутатів є в парламенті зараз

Наразі у Верховній Раді офіційно є 393 народних депутати. Більшість з них є членами "Слуги народу". Загалом нардепи розподілені так:

"Слуга народу" — 228;

"Батьківщина" — 24;

"Європейська солідарність" — 26;

"Голос" — 19;

"Партія "За Майбутнє" — 17;

"Довіра" — 19;

"Платформа за життя та мир" — 21;

"Відновлення України" — 17.

Ще 22 нардепи є позафракційними.

Нагадаємо, що у лютому в Верховній Раді сталося масове отруєння депутатів. Через це у парламенті не змогли зібрати достатньої кількості голосів навіть задля розгляду порядку денного.

У січні парламент переносив розгляд кадрових питань, зокрема, звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони, Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації та Василя Малюка з посади голови СБУ. Причиною був також брак голосів.