60 депутатів Ради хочуть скласти мандат: втомилися та незадоволені зарплатою, — Юрченко
У Верховній Раді є чимало депутатів, які втомилися від роботи в парламенті. Вони вже написали заяви на складання мандату.
Про це заявив народний депутат Олександр Юрченко, який був обраний від партії "Слуга народу", але пізніше вийшов з фракції через корупційний скандал в етері "Новини. Live".
"Наскільки я знаю, декілька десятків депутатів вже написали заяви, хочуть піти, скласти мандати, там 50-60 їх", — заявив Юрченко.
На уточнююче питання про те, чи йдеться про депутатів фракції "Слуга народу", він відповів ствердно.
Крім того у нього запитали про те, у чому полягає причина такої кількості депутатів, які хочуть скласти мандат.
"Довга каденція, щось там не влаштовує, втомилися, низька зарплата — 50 тисяч гривень. Ну різні причини", — сказав Юрченко.
Наразі цю заяву не коментували інші народні депутати, а також керівництво парламенту.
Скільки депутатів є в парламенті зараз
Наразі у Верховній Раді офіційно є 393 народних депутати. Більшість з них є членами "Слуги народу". Загалом нардепи розподілені так:
- "Слуга народу" — 228;
- "Батьківщина" — 24;
- "Європейська солідарність" — 26;
- "Голос" — 19;
- "Партія "За Майбутнє" — 17;
- "Довіра" — 19;
- "Платформа за життя та мир" — 21;
- "Відновлення України" — 17.
Ще 22 нардепи є позафракційними.
Нагадаємо, що у лютому в Верховній Раді сталося масове отруєння депутатів. Через це у парламенті не змогли зібрати достатньої кількості голосів навіть задля розгляду порядку денного.
У січні парламент переносив розгляд кадрових питань, зокрема, звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони, Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації та Василя Малюка з посади голови СБУ. Причиною був також брак голосів.