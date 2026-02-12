У Раді масове отруєння: робота парламенту зупинена, — ЗМІ

У Верховній Раді сталося масове отруєння депутатів. Через це у парламенті не змогли зібрати достатньої кількості голосів задля розгляду порядку денного.

Цей пленарний тиждень було завершено, тож робота парламенту призупинена до 24 лютого. Про це повідомив нардеп з фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, причин декілька: частина депутатів перебувають у відрядженнях, однак частина нардепів отруїлися. Самі вони нібито стверджують, що отруїлися вчора в їдальні Верховної Ради.

"Виходить, наступила не парламентська, а харчова криза", — жартує Железняк.

Інформацію про отруєння підтвердив і народний депутат Микола Тищенко. Він заявив, що депутати отруїлися в їдальні, однак наголосив, що це дуже проста їдальня.

Згодом він показав, як виглядає їдальня, зазначивши, що вона нагадує йому звичайну радянську їдальню.

Водночас Telegram-канал "Ukraine Context" стверджує, що у багатьох депутатів через отруєння діарея та температура 38.

Водночас вони стверджують, що причиною є не отруєння в їдальні парламенту, а нібито ротавірус, яким хворіли відпочивальники в Буковелі. Однак жодного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Натомість джерела "РБК-Україна" підтвердили факт отруєння серед нардепів. Відомо про щонайменше два десятки депутатів, які мають симптоми, — температура та блювота.

А на чутки про те, що депутати могли підхопити ротавірус у Буковелі, один з нардепів повідомив, що, ймовірно, ротавірус могли підхопити в дитячому садочку.

Раніше про випадки отруєння невідомою речовиною опублікувало Головне управління ДС НС у Полтавській області 9 лютого у своєму оперативному зведенні за минулу добу.

Однак згодом ДСНС заявили, що ця інформація "не відповідає дійсності та подається без підтверджених деталей".

Нагадаємо, наприкінці січня зʼявилася інформація про масові харчові отруєння, які сталися з туристами в Буковелі. Повідомляли про сотні випадків викликів швидкої.