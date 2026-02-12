В Раде массовое отравление: работа парламента остановлена, — СМИ

В Верховной Раде произошло массовое отравление депутатов. Из-за этого в парламенте не смогли собрать достаточного количества голосов для рассмотрения повестки дня.

Эта пленарная неделя была завершена, поэтому работа парламента приостановлена до 24 февраля. Об этом сообщил нардеп из фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, причин несколько: часть депутатов находятся в командировках, однако часть нардепов отравились. Сами они якобы утверждают, что отравились вчера в столовой Верховной Рады.

"Получается, наступил не парламентский, а пищевой кризис", — шутит Железняк.

Информацию об отравлении подтвердил и народный депутат Николай Тищенко. Он заявил, что депутаты отравились в столовой, однако подчеркнул, что это очень простая столовая.

Впоследствии он показал, как выглядит столовая, отметив, что она напоминает ему обычную советскую столовую.

В то же время Telegram-канал "Ukraine Context" утверждает, что у многих депутатов из-за отравления диарея и температура 38.

В то же время они утверждают, что причиной является не отравление в столовой парламента, а якобы ротавирус, которым болели отдыхающие в Буковеле. Однако никакого подтверждения этой информации пока нет.

Зато источники "РБК-Украина" подтвердили факт отравления среди нардепов. Известно о по меньшей мере двух десятках депутатов, которые имеют симптомы — температура и рвота.

А на слухи о том, что депутаты могли подхватить ротавирус в Буковеле, один из нардепов сообщил, что, вероятно, ротавирус могли подхватить в детском саду.

Ранее о случаях отравления неизвестным веществом опубликовало Главное управление ГС ЧС в Полтавской области 9 февраля в своей оперативной сводке за минувшие сутки.

Однако впоследствии ГСЧС заявили, что эта информация"не соответствует действительности и подается без подтвержденных деталей".

Напомним, в конце января появилась информация о массовых пищевых отравлениях, которые произошли с туристами в Буковеле. Сообщали о сотнях случаев вызовов скорой.