Массовое отравление в Полтавской области: появились детали от ГСЧС

Спасатели опровергли информацию о массовом "отравлении неизвестным веществом", которая была опубликована Главным управлением ГСЧС в Полтавской области.

В ГСЧС заявили, что эта информация "не соответствует действительности и подается без подтвержденных деталей".

"По уточненной информации от медиков, речь идет о случаях отравления угарным газом. Отмечаем, что причины ухудшения самочувствия людей могут быть разными и устанавливаются только после проверок и лабораторных исследований в медучреждениях", – говорится в официальном сообщении ведомства.

Также в ГСЧС призвали ориентироваться на на полные официальные сообщения Минздрава, ГСЧС и областных военных администраций, чтобы не распространять панику и дезинформацию.

Информацию о случаях отравления неизвестным веществом опубликовало Главное управление ГС ЧС в Полтавской области 9 февраля в своей оперативной сводке за прошедшие сутки.

Відео дня

В частности, говорилось, что в 8:52 отравление неизвестным веществом было зафиксировано в Полтавском районе, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе 2 детей.

В 12:52 того же дня аналогичный случай произошел в Полтаве. Пострадали два человека, в том числе ребенок. Ни в первом, ни во втором случае подразделения ГСЧС не привлекались.

В полиции уточнили, что 8 февраля около 13:00 получили сообщение от медиков об отравлении бытовым газом семьи, проживающей на переулке Давыдовского в областном центре. С признаками отравления медики госпитализировали женщину 1955 года рождения и ее несовершеннолетнюю родственницу 2010 года рождения. Еще одну женщину (1977 года рождения) осмотрели на месте. Ей медицинская помощь не понадобилась.

Напомним, на Житомирщине произошло массовое отравление угарным газом.

Также сообщалось, как не отравиться угарным газом и не взорвать квартиру горелкой.