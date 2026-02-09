Масове отруєння в Полтавській області: з'явилися деталі від ДСНС

Рятувальники спростували інформацію про масове "отруєння невідомою речовиною", яку опублікувало Головне управління ДСНС у Полтавській області.

У ДСНС заявили, що ця інформація "не відповідає дійсності та подається без підтверджених деталей".

"За уточненою інформацією від медиків, йдеться про випадки отруєння чадним газом. Зазначаємо, що причини погіршення самопочуття людей можуть бути різними та встановлюються лише після перевірок і лабораторних досліджень у медзакладах", — йдеться в офіційному повідомленні відомства.

Також у ДСНС закликали орієнтуватися на повні офіційні повідомлення МОЗ, ДСНС та обласних військових адміністрацій, щоб не поширювати паніку та дезінформацію.

Інформацію про випадки отруєння невідомою речовиною опублікувало Головне управління ДС НС у Полтавській області 9 лютого у своєму оперативному зведенні за минулу добу.

Зокрема, йшлося про те, що о 8:52 отруєння невідомою речовиною було зафіксовано в Полтавському районі, внаслідок якого постраждало четверо осіб, зокрема двоє дітей.

О 12:52 того ж дня аналогічний випадок стався в Полтаві. Постраждали двоє людей, зокрема дитина. Ні в першому, ні в другому випадку підрозділи ДСНС не залучалися.

У поліції уточнили, що 8 лютого близько 13:00 отримали повідомлення від медиків про отруєння побутовим газом сім'ї, яка проживає на провулку Давидовського в обласному центрі. З ознаками отруєння медики госпіталізували жінку 1955 року народження та її неповнолітню родичку 2010 року народження. Ще одну жінку (1977 року народження) оглянули на місці. Їй медична допомога не знадобилася.

