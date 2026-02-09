У Полтавській області зафіксовано отруєння невідомою речовиною: перші подробиці

У Полтаві та Полтавському районі кілька людей отруїлися невідомою речовиною. Серед потерпілих є діти.

Шість випадків отруєння зафіксували 8 лютого в обласному центрі та передмісті Полтави, селі Шмиглі, повідомили в ДСНС регіону.

Серед постраждалих — троє дітей і троє дорослих.

Також про три випадки отруєння невідомою речовиною повідомлялося 28 січня.

Крім того, 8 лютого зафіксовано отруєння цілої родини, імовірно, чадним газом в одному з районів Полтави, розповіли в поліції. 71-річну жінку та її 16-річну родичку забрали до лікарні для надання медичної допомоги. 49-річну жінку медичні працівники оглянули на місці події. Їй допомога лікарів не знадобилася.

Зазначимо, що останнім часом в області неодноразово фіксували отруєння чадним газом. Так, 2 лютого 24-річна мешканка Миргорода та її дворічна дитина опинилися з отруєнням у реанімації. Під час огляду події поліцейські попередньо встановили, що причиною отруєння могло стати порушення правил монтажу димових і вентиляційних каналів.

4 лютого поліція інформувала про те, що в Зінькові 9-річна дівчинка, її 18-річна сестра та 23-річний чоловік, усі — члени однієї родини, постраждали внаслідок отруєння газом. Їх госпіталізували.

За даними правоохоронців, інцидент стався напередодні ввечері, а причиною витоку газу могла стати несправність газового обладнання.

