В Полтавской области зафиксировано отравление неизвестным веществом: первые подробности

В Полтаве и Полтавском районе несколько человек отравились неизвестным веществом. Среди потерпевших есть дети.

Шесть случаев отравления зафиксировали 8 февраля в областном центре и пригороде Полтавы, селе Шмыгли, сообщили в ГСЧС региона.

Среди пострадавших – трое детей и трое взрослых.

Также о трех случая отравления неизвестным веществом сообщалось 28 января.

Кроме того, 8 февраля зафиксировано отравление целой семьи, предположительно, угарным газом в одном из районов Полтавы, рассказали в полиции. 71-летнюю женщину и ее 16-летнюю родственницу забрали в больницу для оказания медицинской помощи. 49-летнюю женщину медицинские работники осмотрели на месте происшествия. Ей помощь врачей не понадобилась.

Отметим, что в последнее время в области неоднократно фиксировали отравления угарным газом. Так, 2 февраля 24-летняя жительница Миргорода и ее двухлетний ребенок оказались с отравлением в реанимации. Во время осмотра происшествия полицейские предварительно установили, что причиной отравления могло стать нарушение правил монтажа дымовых и вентиляционных каналов.

4 февраля полиции информировала о том, что в Зинькове 9-летняя девочка, ее 18-летняя сестра и 23-летний мужчина, все – члены одной семьи, пострадали в результате отравления газом. Их госпитализировали.

По данным правоохранителей, инцидент произошел накануне вечером, а причиной утечки газа могла стать неисправность газового оборудования.

Напомним, в Киеве целая семья отравилась угарным газом.

Также сообщалось, что жители Львова отравились газом на улице Газовой.