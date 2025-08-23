Жители Львова отравились газом на улице Газовой: среди пострадавших маленький ребенок

По данным Львовской ОГА, угарным газом отравились трое людей, в том числе ребенок 2022 года рождения.

Related video

Инцидент произошел накануне ночью на втором этаже двухэтажного дома по улице Газовая,10, сообщил Департамент по гражданской защите Львовской ОГА.

Ребенка в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу Св. Николая, а газовая служба перекрыла подачу газа в квартиру до выяснения обстоятельств.

Сейчас соответствующие службы выясняют причину случившегося.

Гораздо трагичнее закончилось отравление угарным газом в селе Большие Низгорцы Бердичевского района Житомирской области в феврале прошлого года.

Там в одном из домов нашли мертвыми семерых мужчин, которые приехали из Винницкой области и планировали поработать в селе.

В ГСЧС Украины отметили, что причиной утечки угарного газа могла стать неисправная система газового отопления.

Ранее Фокус писал, что в отеле "Карпатський затишок" в Славском Львовской области зафиксировали массовое отравление детей. Известно, что госпитализировали 17 несовершеннолетних из разных регионов Украины.

А в начале 47 человек, из которых 45 – дети, попали в больницу после массового отравления в детском лагере "Friendly Camp" в Славском Стрыйского района Львовской области.