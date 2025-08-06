Массовое отравление детей во Львовской области: количество потерпевших возросло до 47

47 человек, из которых 45 – дети, попали в больницу после массового отравления в детском лагере "Friendly Camp" в Славском Стрыйского района Львовской области. Прокуратура начала расследование.

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У некоторых из них после забора анализов уже обнаружен норовирус, сообщила "Суспільне" генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Наталья Иванченко-Тимко.

По ее словам, у больных – положительная динамика к выздоровлению.

"От первых больных, находившихся на стационарном лечении, в материале от пяти человек по состоянию на сегодняшний день нашли норовирус. Норовирус передается и через воду, и через пищевые продукты, и в том числе контактно-бытовым путем. Он вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта и окончательную реакцию. Какой именно возбудитель вызвал эту острую кишечную инфекцию пока мы не можем", – объяснила она.

Специалисты Госпотребслужбы и Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины продолжают работать на месте. Они исследуют поду, пищевые продукты, поверхности, а также проверяют персонал.

Дети возрастом от 7 до 17 лет, которые отдыхали в лагере, начали жаловаться на плохое самочувствие 4 августа. У них наблюдались тошнота, рвота, боль в животе и диарея. Их госпитализировали в Стрыйскую, Сколевскую, Дрогобычскую и Львовскую областную инфекционную клиническую больницу.

Прокуратура озвучила предварительный диагноз – острая кишечная инфекция. На момент инцидента в лагере было 130 несовершеннолетних из разных областей. Уже на следующий день новость о массовом отравлении разлетелась в СМИ.

По факту отравления детей следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – лишение свободы на три года.

Администрация лагеря отказала журналистам в комментарии.

Ранее Фокус писал, что во Львове возобновил работу ресторан Михаила Кацурина "Китайский привет" после массового отравления в прошлом месяце. Перед открытием заведение освятил батюшка.