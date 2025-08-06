Масове отруєння дітей у Львівській області: кількість потерпілих зросла до 47

47 осіб, з яких 45 — діти, потрапили до лікарні після масового отруєння в дитячому таборі "Friendly Camp" у Славському Стрийського району Львівської області. Прокуратура почала розслідування.

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У деяких із них після забору аналізів уже виявлено норовірус, повідомила "Суспільному" генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталія Іванченко-Тимко.

За її словами, у хворих — позитивна динаміка до одужання.

"Від перших хворих, які перебували на стаціонарному лікуванні, у матеріалі від п'яти осіб станом на сьогоднішній день знайшли норовірус. Норовірус передається і через воду, і через харчові продукти, і в тому числі контактно-побутовим шляхом. Він викликає розлади шлунково-кишкового тракту та остаточну реакцію. Який саме збудник викликав цю гостру кишкову інфекцію, поки що ми не можемо", — пояснила вона.

Фахівці Держпродспоживслужби та Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України продовжують працювати на місці. Вони досліджують поду, харчові продукти, поверхні, а також перевіряють персонал.

Діти віком від 7 до 17 років, які відпочивали в таборі, почали скаржитися на погане самопочуття 4 серпня. У них спостерігалися нудота, блювота, біль у животі та діарея. Їх госпіталізували до Стрийської, Сколівської, Дрогобицької та Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні.

Прокуратура озвучила попередній діагноз — гостра кишкова інфекція. На момент інциденту в таборі було 130 неповнолітніх із різних областей. Уже наступного дня новина про масове отруєння розлетілася у ЗМІ.

За фактом отруєння дітей слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання — позбавлення волі на три роки.

Адміністрація табору відмовила журналістам у коментарі.

Раніше Фокус писав, що у Львові відновив роботу ресторан Михайла Кацуріна "Китайський привіт" після масового отруєння минулого місяця. Перед відкриттям заклад освятив батюшка.