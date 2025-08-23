Мешканці Львова отруїлися газом на вулиці Газовій: серед постраждалих маленька дитина

За даними Львівської ОДА, чадним газом отруїлися троє людей, зокрема дитина 2022 року народження.

Інцидент стався напередодні вночі на другому поверсі двоповерхового будинку на вулиці Газова,10, повідомив Департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

Дитину в стані середньої тяжкості госпіталізували в лікарню Св. Миколая, а газова служба перекрила подачу газу в квартиру до з'ясування обставин.

Зараз відповідні служби з'ясовують причину того, що сталося.

Набагато трагічніше закінчилося отруєння чадним газом у селі Великі Низгірці Бердичівського району Житомирської області в лютому минулого року.

Там в одному з будинків знайшли мертвими сімох чоловіків, які приїхали з Вінницької області та планували попрацювати в селі.

У ДСНС України зазначили, що причиною витоку чадного газу могла стати несправна система газового опалення.

Раніше Фокус писав, що в готелі "Карпатський затишок" у Славському Львівської області зафіксували масове отруєння дітей. Відомо, що госпіталізували 17 неповнолітніх із різних регіонів України.

А на початку 47 осіб, з яких 45 — діти, потрапили до лікарні після масового отруєння в дитячому таборі "Friendly Camp" у Славському Стрийського району Львівської області.