Новое массовое отравление на Львовщине: 17 детей попали в больницу

В отеле "Карпатский уют" в Славском на Львовщине зафиксировали массовое отравление детей. Известно, что госпитализировали 17 несовершеннолетних из разных регионов Украины.

Related video

По информации Национальной полиции во Львовской области, речь идет о жителях Харькова, Черкасс, Ивано-Франковска и Ровно в возрасте от 8 до 15 лет. Пациенты начали поступать в медучреждения 17 августа с жалобами на ухудшение самочувствия. Предварительный диагноз — пищевое отравление, окончательные результаты уточняются.

Следователи Стрыйского райуправления полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины — нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Санкция статьи предусматривает штраф, арест до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование, устанавливают все обстоятельства инцидента и назначили необходимые экспертизы.

Сейчас на официальном сайте и страницах в социальных сетях отеля "Карпатский уют" отсутствует информация о массовом отравлении детей.

Стоит отметить, что это уже не первый случай массового отравления на Львовщине. Ранее в частном детском лагере Friendly Camp в Славском пострадали 53 человека, из которых 45 — дети. Известно, что госпитализировали 47 человек. В ходе расследования эксперты установили, что причиной инцидента стал норовирус, который обнаружили в воде из кулера.

Еще один резонансный случай произошел во львовском ресторане "Китайский привет", принадлежащем ресторатору Мише Кацурину. В материалах, полученных от 25 пациентов, была обнаружена бактерия Salmonella Enteritidis. Известно, что все пострадавшие употребляли один и тот же десерт.

Впоследствии в этом же заведении, которое связывают с мужем певицы Нади Дорофеевой, проверки выявили ряд нарушений. В частности, менее половины персонала имели медицинские книжки, а условия хранения продуктов и инвентаря не соответствовали установленным требованиям.