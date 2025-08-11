Массовое отравление детей во Львовской области: ученые выявили, где был норовирус

53 человека пострадали из-за отравления в частном детском лагере Friendly Camp в Славском Львовской области. В больницы госпитализировали 47 граждан, из которых 45 — дети.

Во время расследования массового отравления специалисты выяснили, что причиной инцидента стал норовирус, который нашли в воде из кулера, сообщила в Facebook Наталья Тимко-Иванченко, гендиректор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.

"При выборочном обследовании кала от 12 больных и 1 работника лагеря обнаружен норовирус. Также норовирус обнаружен в воде из кулера, которая использовалась для питья. Часть больных выписана из больниц, остальные продолжают лечение", – говорится в публикации.

Она подчеркнула важность использования воды гарантированного качества. По ее словам, кипячение водопроводной воды позволяет избежать многих проблем.

По факту массового отравления следователи открыли уголовное производство за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению массовых отравлений.

Впоследствии в администрации заведения сообщили, что лагерь приостановил работу и пообещали вернуть стоимость путевок, пишет "Высокий замок".

Что такое норовирус?

Норовирус (вирус норуолк (Норфолк) — назван так в честь города, где был впервые выделен). Устойчив в окружающей среде и может вызвать вспышки и эпидемии. К нему восприимчивы все, независимо от возраста и пола. Иммунитет после перенесенной инфекции не устойчив, сохраняется от полугода до двух лет (обычно 6-8 недель), но даже в течение этого времени можно заболеть другим штаммом норовируса.

Как можно заразиться?

Вирус передается от человека к человеку. Даже 20 вирусных частиц достаточно, чтобы инфицироваться.

Заразиться можно как непосредственно от больного человека (через рукопожатие, объятия, при чихании, кашле и рвоте), так и через зараженную пищу и воду, при контакте с поверхностями, на которых осел вирус (предметы быта, бытовая техника, игрушки, посуда, столовые приборы).

Больной человек заразен весь период острых симптомов и два дня после их окончания, но есть случаи выделения вируса и через несколько недель после выздоровления.

Ранее Фокус писал, что во Львове снова открылся ресторан "Китайский привет", в котором отравились более 100 человек, в том числе его владелец Михаил Кацурин.