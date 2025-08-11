Масове отруєння дітей у Львівській області: вчені виявили, де був норовірус

53 людини постраждали через отруєння в приватному дитячому таборі Friendly Camp у Славському Львівської області. До лікарень госпіталізували 47 громадян, з яких 45 — діти.

Під час розслідування масового отруєння фахівці з'ясували, що причиною інциденту став норовірус, який знайшли у воді з кулера, повідомила у Facebook Наталя Тімко-Іванченко, гендиректорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

"При вибірковому обстеженні калу від 12 хворих та 1 працівника табору виявлено норовірус. Також норовірус виявлено у воді з кулера, яка використовувалася для пиття. Частину хворих виписано з лікарень, інші продовжують лікування", — ідеться в публікації.

Вона наголосила на важливості використання води гарантованої якості. За її словами, кип'ятіння водопровідної води дає змогу уникнути багатьох проблем.

За фактом масового отруєння слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання масовим отруєнням.

Згодом в адміністрації закладу повідомили, що табір призупинив роботу і пообіцяли повернути вартість путівок, пише "Високий замок".

Що таке норовірус?

Норовірус (вірус норуолк (Норфолк) — названий так на честь міста, де його вперше виділили). Стійкий у навколишньому середовищі й може спричинити спалахи та епідемії. До нього сприйнятливі всі, незалежно від віку та статі. Імунітет після перенесеної інфекції не стійкий, зберігається від пів року до двох років (зазвичай 6-8 тижнів), але навіть протягом цього часу можна захворіти на інший штам норовірусу.

Як можна заразитися?

Вірус передається від людини до людини. Навіть 20 вірусних частинок достатньо, щоб інфікуватися.

Заразитися можна як безпосередньо від хворої людини (через рукостискання, обійми, під час чхання, кашлю і блювоти), так і через заражену їжу і воду, під час контакту з поверхнями, на яких осів вірус (предмети побуту, побутова техніка, іграшки, посуд, столове приладдя).

Хвора людина заразна весь період гострих симптомів і два дні після їхнього закінчення, але є випадки виділення вірусу і через кілька тижнів після одужання.

Раніше Фокус писав, що у Львові знову відкрився ресторан "Китайський привіт", у якому отруїлися понад 100 осіб, зокрема його власник Михайло Кацурін.