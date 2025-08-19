Нове масове отруєння на Львівщині: 17 дітей потрапили до лікарні

У готелі "Карпатський затишок" у Славську на Львівщині зафіксували масове отруєння дітей. Відомо, що госпіталізували 17 неповнолітніх із різних регіонів України.

Related video

За інформацією Національної поліції у Львівській області, йдеться про мешканців Харкова, Черкас, Івано-Франківська та Рівного віком від 8 до 15 років. Пацієнти почали надходити до медзакладів 17 серпня зі скаргами на погіршення самопочуття. Попередній діагноз – харчове отруєння, остаточні результати уточнюються.

Слідчі Стрийського райуправління поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Санкція статті передбачає штраф, арешт до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування, встановлюють усі обставини інциденту та призначили необхідні експертизи.

Наразі на офіційному сайті та сторінках у соціальних мережах готелю "Карпатський затишок" відсутня інформація про масове отруєння дітей.

Варто зазначити, що це вже не перший випадок масового отруєння на Львівщині. Раніше у приватному дитячому таборі Friendly Camp у Славському постраждали 53 людини, з яких 45 — діти. Відомо, що госпіталізували 47 осіб. Під час розслідування експерти встановили, що причиною інциденту став норовірус, який виявили у воді з кулера.

Ще один резонансний випадок стався у львівському ресторані «Китайський привіт», що належить ресторатору Міші Кацуріну. У матеріалах, отриманих від 25 пацієнтів, було виявлено бактерію Salmonella Enteritidis. Відомо, що всі постраждалі вживали один і той самий десерт.

Згодом у цьому ж закладі, який пов’язують із чоловіком співачки Наді Дорофєєвої, перевірки виявили низку порушень. Зокрема, менше половини персоналу мали медичні книжки, а умови зберігання продуктів та інвентарю не відповідали встановленим вимогам.