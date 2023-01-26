Як не отруїтися чадним газом і не підірвати квартиру пальником: інструкція ДСНС на випадок блекауту

Через масові російські обстріли Україна вперше зіткнулася з ситуацією, коли люди масово використовують альтернативні пристрої для приготування їжі, освітлення й опалення житла. Рятувальники пояснюють, яких правил безпеки слід дотримуватися.

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Через масовані удари ЗС РФ по енергетичній інфраструктурі Україна вперше зіткнулася з ситуацією, коли люди масово використовують альтернативні пристрої для приготування їжі, освітлення й опалення житла. Однак далеко не всі споживачі дотримуються базових правил безпеки. Про це в межах презентації бази медичних фейків "Detox від пропаганди" від VoxCheck 26 січня розповів пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, передає кореспондент Фокусу.

За словами Хорунжого, у листопаді 2022 року 368 людей в Україні отруїлися чадним газом, у грудні — близько 500. У ці цифри входить не лише використання генератора, а й пічне опалення, твердопаливні котли тощо.

"Така кількість отруєнь — це чимало. Але я не скажу, що це має масовий характер в Україні", — коментує пресофіцер.

Сумних випадків може бути ще менше, якщо українці дотримуватимуться запобіжних заходів.

У ДСНС дають базові рекомендації, як убезпечитися під час використання різного обладнання.

Генератори: за 6 метрів від вікон

Основне правило, про яке не забувають говорити рятувальники — купуючи генератор, слід зупинити свій вибір на сертифікованій продукції, яку реалізує авторизований продавець.

Про що варто пам'ятати під час використання генератора:

Генератори потрібно розміщувати лише ззовні будівлі на відкритому повітрі. Не можна ставити в підвалах і підсобних приміщеннях. Для цього треба вибрати рівний майданчик. Водночас подбати, щоб на генератор не потрапляли опади. У ДСНС радять запрошувати для встановлення обладнання перевірених фахівців, які можуть правильно його розмістити й підключити до мережі. Відстань від вікон і дверей будинку має бути не менше шести метрів і не менше одного метра від капітальної стіни будівлі. Паливо для генератора слід зберігати окремо від самого обладнання — на відстані щонайменше 10 метрів.

Газовий пальник: не ставити на індукційні плити

Важливо розуміти, що навіть невеликий газовий балон може спричинити серйозний вибух із трагічними наслідками для людей.

Основне правило те саме — купувати продукцію треба лише в ліцензованих точках продажу. Необхідно повністю дотримуватися інструкції виробника. ДСНС не рекомендує використовувати туристичні газові пальники безпосередньо в приміщеннях. "Їх треба застосовувати на свіжому повітрі", — уточнює Хорунжий. Якщо пальник використовується в приміщенні, де живуть люди, там обов'язково має бути вентиляція. Газові пальники призначені для розігріву їжі лише в невеликому посуді. Не можна ставити пальники на електро- й індукційні плити. Вони починають працювати після увімкнення електрики та нагрівають балон, який може вибухнути. Не зберігайте газові балони на балконі за мінусової температури. Після того, як балон потрапить у тепло, він через розширення може вибухнути.

Як перевірити справність пальника?

Щоб переконатися, що балон не пропускає газ, треба нанести на нього мильний розчин. Якщо балон пропускає, то з'являться бульбашки. У такому разі використовувати його не можна.

Нагадаємо, наприкінці минулого року експерт із питань пожежної безпеки Сергій Бронніков розповів виданню DOU, як не допустити займання техніки при блекауті.