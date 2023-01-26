Як не отруїтися чадним газом і не підірвати квартиру пальником: інструкція ДСНС на випадок блекауту
Через масові російські обстріли Україна вперше зіткнулася з ситуацією, коли люди масово використовують альтернативні пристрої для приготування їжі, освітлення й опалення житла. Рятувальники пояснюють, яких правил безпеки слід дотримуватися.
Через масовані удари ЗС РФ по енергетичній інфраструктурі Україна вперше зіткнулася з ситуацією, коли люди масово використовують альтернативні пристрої для приготування їжі, освітлення й опалення житла. Однак далеко не всі споживачі дотримуються базових правил безпеки. Про це в межах презентації бази медичних фейків "Detox від пропаганди" від VoxCheck 26 січня розповів пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, передає кореспондент Фокусу.
За словами Хорунжого, у листопаді 2022 року 368 людей в Україні отруїлися чадним газом, у грудні — близько 500. У ці цифри входить не лише використання генератора, а й пічне опалення, твердопаливні котли тощо.
"Така кількість отруєнь — це чимало. Але я не скажу, що це має масовий характер в Україні", — коментує пресофіцер.
Сумних випадків може бути ще менше, якщо українці дотримуватимуться запобіжних заходів.
У ДСНС дають базові рекомендації, як убезпечитися під час використання різного обладнання.
Генератори: за 6 метрів від вікон
Основне правило, про яке не забувають говорити рятувальники — купуючи генератор, слід зупинити свій вибір на сертифікованій продукції, яку реалізує авторизований продавець.
Про що варто пам'ятати під час використання генератора:
- Генератори потрібно розміщувати лише ззовні будівлі на відкритому повітрі. Не можна ставити в підвалах і підсобних приміщеннях.
- Для цього треба вибрати рівний майданчик. Водночас подбати, щоб на генератор не потрапляли опади.
- У ДСНС радять запрошувати для встановлення обладнання перевірених фахівців, які можуть правильно його розмістити й підключити до мережі.
- Відстань від вікон і дверей будинку має бути не менше шести метрів і не менше одного метра від капітальної стіни будівлі.
- Паливо для генератора слід зберігати окремо від самого обладнання — на відстані щонайменше 10 метрів.
Газовий пальник: не ставити на індукційні плити
Важливо розуміти, що навіть невеликий газовий балон може спричинити серйозний вибух із трагічними наслідками для людей.
- Основне правило те саме — купувати продукцію треба лише в ліцензованих точках продажу.
- Необхідно повністю дотримуватися інструкції виробника.
- ДСНС не рекомендує використовувати туристичні газові пальники безпосередньо в приміщеннях. "Їх треба застосовувати на свіжому повітрі", — уточнює Хорунжий.
- Якщо пальник використовується в приміщенні, де живуть люди, там обов'язково має бути вентиляція.
- Газові пальники призначені для розігріву їжі лише в невеликому посуді.
- Не можна ставити пальники на електро- й індукційні плити. Вони починають працювати після увімкнення електрики та нагрівають балон, який може вибухнути.
- Не зберігайте газові балони на балконі за мінусової температури. Після того, як балон потрапить у тепло, він через розширення може вибухнути.
Як перевірити справність пальника?
Щоб переконатися, що балон не пропускає газ, треба нанести на нього мильний розчин. Якщо балон пропускає, то з'являться бульбашки. У такому разі використовувати його не можна.
Нагадаємо, наприкінці минулого року експерт із питань пожежної безпеки Сергій Бронніков розповів виданню DOU, як не допустити займання техніки при блекауті.