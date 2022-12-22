"Загасити важко": експерт розповів, як уберегтися від займання техніки при блекауті

Постійні відключення та включення світла викликають перенапругу електромережі, а генератори можуть спалахнути від найменшої іскри.

Related video

З початку грудня в Україні вдвічі збільшилася кількість пожеж, пов'язаних із використанням обігрівачів, генераторів та печей. Експерт з питань пожежної безпеки Сергій Бронніков розповів виданню DOU, як не допустити займання техніки.

Перенапруга: як захистити пристрої

Через часті відключення електроенергії в будинках українців постійно стрибає напруга. Стандартно розетки видають 220-230, але відразу після включення світла напруга часто підвищується до 240-250, а то і більше. У разі дуже високого стрибка напруги підключені до електромережі електронні пристрої можуть просто "згоріти". Крім того, від перенапруги ризикує спалахнути проводка.

Сергій Бронніков порадив мешканцям квартир користуватися запобіжником, який відключає всю електрику. Якщо в будинку відключили світло, слід переключити рубильник, а коли електропостачання відновили — повернути його у вихідне положення, а краще почекати близько 10 хв., Поки напруга повернеться в норму.

Проводка — питання окреме, щоб перевірити її стан, слід звернутися до "Київенерго" чи іншого підприємства, яке може відправити додому спеціаліста-електрика. Вони мають пристрої, що вимірюють опір ізоляції електромереж і показує, наскільки вона справна. Опір "0+" говорить про те, що розеткою можна користуватися, а "2+" вона вже зносилася і вимагає заміни.

У кожному будинку раз на 1-2 роки варто перевіряти ізоляцію електромереж. Для цього пристрій підключають до електричних щитків на кожному поверсі. Підприємства ЖКГ зобов'язані регулярно складати технічні звіти по житлових будинках та змінювати обладнання за потреби, але комунальники можуть недбало ставитися до своїх обов'язків.

"Тому в наших умовах функцію, що перевіряє, слід взяти на себе. Я ось живу в багатоповерхівці, якій близько 20 років. Коли поліз міняти лампу в будинку, ізоляція до алюмінієвого дроту почала розсипатися прямо в руках. Будинок не старий, але проводка вже ніяка — вона перегоріла і перегрілася вже не раз", — поділився Сергій Бронніков.

[ + – ] Стрибки напруги негативно позначаються на роботі генераторів Фото: hotline.ua

Коротке замикання: що це таке і як захиститись

Велику небезпеку становить коротке замикання. Кожна квартира має мінімальну дозволену потужність, яку можна одночасно задіяти у будь-який час відповідно до умов договору про розподіл електроенергії. Через квартиру проходить кілька ліній електромережі, на яких розташовані розетки, буває таке, що вони висять на одній лінії.

"Уявіть, що ми на цю електромережу включаємо навантаження — чайник, праска, обігрівач. даємо навантаження більше — наприклад, 3 кВт, то дріт починає грітися, оболонка плавиться, і дріт замикає", — пояснив експерт.

При короткому замиканні в квартирі має спрацювати автоматичне відключення електрики, але цього може статися у разі використання неякісних запобіжників. У результаті прямо в стіні спалахує проводка і починається пожежа, спочатку невидима людям. Тому слід обмежувати кількість одночасно працюючих пристроїв та ставити якісні "пакетники" (автоматичні вимикачі).

[ + – ] Встановлювати генератори прямо в будинках не рекомендується Фото: Скрін відео

Генератори: панацея чи загроза?

Деякі українці, які втомилися сидіти без світла, встановлюють генератори прямо в будинках, попри правила безпеки. Вони становлять для людей дві загрози: отруєння чадним газом та пожежу. Бензин і дизель дуже легко спалахують від найменшої іскри, викликаючи запалення генератора. Якщо його швидко не погасити, то станеться вибух, тому поруч завжди слід тримати вогнегасник.

"Така пожежа схожа на горіння автомобіля – звичайний "легковик" повністю згоряє за три хвилини. І загасити його, якщо він бензиновий, дуже важко", — підкреслив коментатор.

Фахівець порадив мешканцям багатоповерхівок скидатися та ставити генератори у дворах на відстані шести метрів від будівель. Одного апарату потужністю 6-8 кВт вистачить для живлення 2-3 квартир. Після використання його можна ховати у підвалі, попередньо зливши паливо. Якщо квартира знаходиться високо або не виходить вікнами у двір, краще користуватися безпечнішими зарядними станціями.

"Головне не вигадувати способи прилаштувати його в будинку або за вікном. Є люди, яким власний комфорт найважливіше, зараз вони пхають генератори на балкони або лоджії, на балки з-під супутникової тарілки або від кондиціонера, або намагаються встановити ці генератори в підвалах". І цим наражають на цілком реальну небезпеку не тільки себе, а й усіх оточуючих", — заявив Сергій Бронніков.

Раніше Фокус розбирався, чи варто мешканцям багатоповерхівок скидатися на генератори. Експерти кажуть, що українці часто переоцінюють можливості обладнання та нехтують заходами безпеки, наражуючи себе на ризик.