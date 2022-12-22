"Потушить тяжело": эксперт раскрыл, как уберечься от возгорания техники при блэкауте

Постоянные отключения и включения света вызывают перенапряжение электросети, а генераторы могут вспыхнуть от малейшей искры.

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С начала декабря в Украине в 2 раза увеличилось количество пожаров, связанных с использованием обогревателей, генераторов и печей. Эксперт по вопросам пожарной безопасности Сергей Бронников рассказал изданию DOU, как не допустить возгорания техники.

Перенапряжение: как защитить устройства

Из-за частых отключений электроэнергии в домах украинцев постоянно скачет напряжение. Стандартно розетки выдают 220-230 В, но сразу после включения света напряжение часто повышается до 240-250 В, а то и больше. В случае очень высокого скачка напряжения подключенные к электросети электронные устройства могут попросту "сгореть". Кроме того, от перенапряжения рискует вспыхнуть проводка.

Сергей Бронников посоветовал жителям квартир пользоваться предохранителем, который отключает все электричество. Если в доме отключили свет, следует переключить рубильник, а когда электроснабжение восстановили — вернуть его в исходное положение, а лучше подождать около 10 мин., пока напряжение вернется в норму.

Проводка — вопрос отдельный, чтобы проверить ее состояние, следует обратиться в "Киевэнерго" или другое предприятие, которое может отправить на дом специалиста-электрика. У них есть устройства, измеряющие сопротивление изоляции электросетей и показывающее, насколько она исправно. Сопротивление "0+" говорит о том, что розеткой можно пользоваться, а "2+" — она уже износилась и требует замены.

В каждом доме раз в 1-2 года стоит проверять изоляцию электросетей. Для этого прибор подключают к электрическим щиткам на каждом этаже. Предприятия ЖКХ обязаны регулярно составлять технические отчеты по жилым зданиям и менять оборудование при необходимости, но коммунальщики могут халатно относиться к своим обязанностям.

"Поэтому в наших условиях проверяющую функцию следует взять на себя. Я вот живу во многоэтажке, которой около 20 лет. Когда полез менять лампу в доме, изоляция к алюминиевой проволоке начала рассыпаться прямо в руках. Дом не старый, но проводка уже никакая – она перегорела и перегрелась уже не раз", — поделился Сергей Бронников.

[ + – ] Скачки напряжения негативно сказываются на работе генераторов Фото: hotline.ua

Короткое замыкание: что это такое и как защититься

Большую опасность представляет короткое замыкание. У каждой квартиры есть минимальная разрешенная мощность, которую можно одновременно задействовать в любое время согласно условиям договора о распределении электроэнергии. Через квартиру проходит несколько линий электросети, на которых расположены розетки, бывает такое, что все они висят на одной линии.

"Представьте, что мы на эту электросеть включаем нагрузку – чайник, утюг, обогреватель. Если дом новый и заложена хорошая проводка с медной проволокой 2,5 мм, то на одну линию мы можем дать максимальную нагрузку в 2–2,5 кВт. Если даем нагрузку побольше – например, 3 кВт, то проволока начинает греться, оболочка плавится, и проволока замыкает", — объяснил эксперт.

При коротком замыкании в квартире должно сработать автоматическое отключение электричества, но этого может не произойти в случае использования некачественных предохранителей. В итоге прямо в стене вспыхивает проводка и начинается пожар, первое время невидимый людям. Поэтому следует ограничивать количество одновременно работающих устройств и ставить качественные "пакетники" (автоматические выключатели).

[ + – ] Устанавливают генераторы прямо в домах не рекомендуется Фото: Скрин видео

Генераторы: панацея или угроза?

Некоторые украинцы, уставшие сидеть без света, устанавливают генераторы прямо в домах, вопреки правилам безопасности. Они представляют для людей две угрозы: отравление чадным газом или пожар. Бензин и дизель очень легко загораются от малейшей искры, вызывая воспламенение генератора. Если его быстро не погасить, то произойдет взрыв, поэтому рядом следует всегда держать огнетушитель.

"Такой пожар похож на горение автомобиля – обычная "легковушка" полностью сгорает за три минуты. И потушить ее, если она бензиновая, очень тяжело", — подчеркнул комментатор.

Специалист посоветовал жителям многоэтажек скидываться и ставить генераторы во дворах на расстоянии шести метров от зданий. Одного аппарата мощностью 6–8 кВт хватит для питания 2-3 квартир. После использования его можно прятать в подвале, предварительно слив топливо. Если квартира находится высоко или не выходит окнами во двор, то лучше пользоваться более безопасными зарядными станциями.

"Главное не придумывать способы пристроить его в доме или за окном. Есть люди, которым собственный комфорт важнее всего, сейчас они суют генераторы на балконы или лоджии, на балки из-под спутниковой тарелки или от кондиционера, или пытаются установить эти генераторы в подвалах. И этим подвергают вполне реальной опасности не только себя, но и всех окружающих", — заявил Сергей Бронников.

Ранее Фокус разбирался, стоит ли жителям многоэтажек скидываться на генераторы. Эксперты говорят, что украинцы часто переоценивают возможности оборудования и пренебрегают мерами безопасности, подвергаясь риску.