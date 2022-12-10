Генератор в большом городе: стоит ли жителям многоэтажек в складчину покупать генераторы

Сообщества жильцов многоквартирных домов в Украине массово озаботились установкой генераторов. Помогут ли эти дефицитные и дорогие электроприборы пережить зиму в украинских мегаполисах, или создадут дополнительные риски для здоровья и безопасности граждан?

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Жители многоквартирных домов в разных городах Украины активно обсуждают вопрос приобретения и установки генераторов, а некоторые уже даже инициируют сборы средств на них, о чем Фокус рассказывает в своем обзоре "Сливайте воду. Угрожает ли украинским городам зимой коммунальный армагеддон".

Интерес стимулируют программы частичной компенсации стоимости генераторов, которые инициируют на местах. По словам Оксаны Продан, советницы главы Ассоциации городов Украины по муниципальным вопросам, многие города уже приняли решения о компенсации стоимости генераторов ОСМД — Киев возвращает 70% стоимости генератора, Тернополь — 50%, Черновцы — 40 тыс. грн.

По словам Александра Одинца, директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета, в сложившейся ситуации есть необходимость обеспечения альтернативного питания индивидуальных тепловых пунктов и водопроводных подкачивающих станций, которые помогают поднять воду на верхние этажи. В связи с этим во Львове ввели программу возмещения 50% от стоимости генераторов. По словам собеседника Фокуса, для таких целей будет достаточно генератора на 5–10 кВт, стоимостью 60–90 тыс. грн. Однако, такой генератор можно точечно использовать для обеспечения вышеназванных функций, а не для, скажем, поддержания работы холодильников во всех квартирах.

Однако граждане часто переоценивают возможности генераторов, неадекватно рассчитывают объем дополнительных расходов на их установку и эксплуатацию, а с другой стороны — легкомысленно относятся к мерам безопасности.

Нередко, люди находятся в плену иллюзий, и надеются что собрав по 2-5 тыс. грн с квартиры им удастся с помощью генератора защитится от отключения электроэнергии на протяжение всего отопительного сезона. Другие устанавливают высокую планку, которую способны осилить далеко не все жильцы, особенно с учетом того, что многие покинули Украину и в таких дополнительных расходах не заинтересованы.

[ + – ] Даже довольно мощные и дорогие генераторы не в состоянии обеспечить все потребности жилых комплексов Фото: Flickr

В пример Фокус приводит сборы 1 млн грн на генератор, организованные в одной из столичных многоэтажек на 300 квартир. Этим дело не закончиться. Так как до конца зимы с каждой из квартир управляющая компания рассчитывает взимать по 8 тыс. грн в месяц на запасы топлива. По всей видимости, речь здесь идет о покупке мощного и прожорливого промышленного генератора 50-100 кВт, обеспечить установку и обслуживание которого и сложно и дорого. Тем более, что в условиях дефицита генераторов на рынке разогреваются спекулятивные цены.

По словам Юрия Корольчука, эксперта Института энергетических стратегий, в мирное время стоимость одного киловатта генератора составляла около эквивалента $200, соответственно, генератор на 5 кВт должен стоить $1000 (около 40 тыс. грн), тогда как сейчас спекулятивные цены на такие модели достигают 80-100 тыс. грн. Кроме этого, Корольчук советует учитывать, что подключение генератора требует дополнительных расходов на уровне около 30-50% от его стоимости.

Цена электроэнергии, полученной за счет генератора, также весьма высока и по подсчетам Вадима Литвина, председателя правления Ассоциации энергоаудиторов Украины, даже для более экономичного дизельного генератора составляет около 20-25 грн за 1 кВт-ч.

В то же время, из-за токсичности выхлопов и легкой воспламеняемости топлива генератор для жителей многоэтажек может стать опасной игрушкой. Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг сообщил, что неправильное использование генераторов уже привело к более десяти смертям как в многоквартирном фонде, так и в частном секторе. По словам собеседника Фокуса, пренебрегающие безопасностью граждане устанавливают генераторы вместо кондиционеров, на крышах домов или в подвалах.

Ранее Фокус писал, что генератор для многоквартирного дома можно устанавливать только в отдельном помещении. Также Фокус рассказывал, как работает беспошлинный ввоз генераторов в Украину.