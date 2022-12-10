Генератор у великому місті: чи варто мешканцям багатоповерхівок у складчину купувати генератори

Спільноти мешканців багатоквартирних будинків в Україні масово перейнялися встановленням генераторів. Чи допоможуть ці дефіцитні та дорогі електроприлади пережити зиму в українських мегаполісах, чи створять додаткові ризики для здоров'я і безпеки громадян?

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Мешканці багатоквартирних будинків у різних містах України активно обговорюють питання придбання і встановлення генераторів, а деякі вже навіть ініціюють збори коштів на них, про що Фокус розповідає у своєму огляді "Зливайте воду. Чи загрожує українським містам взимку комунальний армагеддон".

Інтерес стимулюють програми часткової компенсації вартості генераторів, що ініціюють на місцях. За словами Оксани Продан, радниці голови Асоціації міст України з муніципальних питань, багато міст уже ухвалили рішення про компенсацію вартості генераторів ОСББ – Київ повертає 70% вартості генератора, Тернопіль – 50%, Чернівці – 40 тис. грн.

За словами Олександра Одинця, директора департаменту житлового господарства й інфраструктури Львівської міської ради, у ситуації, що склалася, є необхідність забезпечення альтернативного живлення індивідуальних теплових пунктів і водопровідних підкачувальних станцій, які допомагають підняти воду на верхні поверхи. У зв'язку з цим у Львові запровадили програму відшкодування 50% вартості генераторів. За словами співрозмовника Фокусу, для таких цілей буде достатньо генератора на 5–10 кВт, вартістю 60–90 тис. грн. Однак такий генератор можна точково використовувати для забезпечення вищеназваних функцій, а не для, скажімо, підтримки роботи холодильників у всіх квартирах.

Проте громадяни часто переоцінюють можливості генераторів, неадекватно розраховують обсяг додаткових витрат на їх встановлення та експлуатацію, а з іншого боку легковажно ставляться до заходів безпеки.

Нерідко, люди перебувають у полоні ілюзій, і сподіваються що зібравши по 2-5 тис. грн з квартири їм вдасться за допомогою генератора захиститься від відключення електроенергії протягом усього опалювального сезону. Інші встановлюють високу планку, яку здатні подужати далеко не всі мешканці, особливо з огляду на те, що багато хто залишив Україну і в таких додаткових витратах не зацікавлені.

[ + – ] Навіть досить потужні та дорогі генератори не в змозі забезпечити всі потреби житлових комплексів Фото: Flickr

Наприклад Фокус наводить збори 1 млн грн на генератор, організовані в одній зі столичних багатоповерхівок на 300 квартир. Цим справа не закінчиться. Оскільки до кінця зими з кожної з квартир керівна компанія розраховує стягувати по 8 тис. грн на місяць на запаси палива. Очевидно, тут йдеться про купівлю потужного та ненажерливого промислового генератора 50-100 кВт, забезпечити встановлення та обслуговування якого і складно, і дорого. Тим паче, що в умовах дефіциту генераторів на ринку розігріваються спекулятивні ціни.

За словами Юрія Корольчука, експерта Інституту енергетичних стратегій, у мирний час вартість одного кіловата генератора становила приблизно еквівалента $200, відповідно, генератор на 5 кВт повинен коштувати $1 000 (майже 40 тис. грн), тоді як зараз спекулятивні ціни на такі моделі сягають 80-100 тис. грн. Крім цього, Корольчук радить враховувати, що підключення генератора потребує додаткових витрат на рівні приблизно 30-50% його вартості.

Ціна електроенергії, отриманої за рахунок генератора, також дуже висока і за підрахунками Вадима Литвина, голови правління Асоціації енергоаудиторів України, навіть для економічнішого дизельного генератора становить приблизно 20-25 грн за 1 кВт-год.

У той же час, через токсичність вихлопів та легку займистість палива генератор для мешканців багатоповерхівок може стати небезпечною іграшкою. Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг повідомив, що неправильне використання генераторів уже призвело до більш ніж десяти смертей як у багатоквартирному фонді, так і в приватному секторі. За словами співрозмовника Фокусу, громадяни, які нехтують безпекою, встановлюють генератори замість кондиціонерів, на дахах будинків або в підвалах.

Раніше Фокус писав, що генератор для багатоквартирного будинку можна встановлювати лише в окремому приміщенні. Також Фокус розповідав, як працює безмитне ввезення генераторів в Україну.