Как не отравиться угарным газом и не взорвать квартиру горелкой: инструкция ГСЧС при блэкауте

Из-за массовых российских обстрелов Украина впервые столкнулась с ситуацией, когда люди массово используют альтернативные приспособления для приготовления еды, освещения и отопления жилья. Спасатели объясняют, каких правил безопасности следует при этом придерживаться.

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Из-за массированных ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украина впервые столкнулась с ситуацией, когда люди массово используют альтернативные приспособления для приготовления еды, освещения и отопления жилья. Однако далеко не все потребители придерживаются базовых правил безопасности. Об этом в рамках презентации базы медицинских фейков "Detox от пропаганды" от VoxCheck 26 января рассказал пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, передает корреспондент Фокуса.

По словам Хорунжего, в ноябре 2022 года 368 человек в Украине отравились угарным газом, в декабре — около 500. В эти цифры входит не только использование генератора, но и печное отопление, твердотопливные котлы и так далее.

"Такое количество отравлений — это немало. Но я не скажу, что это носит массовый характер в Украине", — комментирует пресс-офицер.

Печальных случаев может быть еще меньше, если украинцы будут соблюдать меры предосторожности.

В ГСЧС дают базовые рекомендации, как обезопасить себя при использовании различного оборудования.

Генераторы: в 6 метрах от окон

Основное правило, о котором не забывают говорить спасатели, — покупая генератор, следует остановить свой выбор на сертифицированной продукции, которую реализует авторизованный продавец.

О чем стоит помнить при использовании генератора:

Генераторы нужно размещать только снаружи здания, на открытом воздухе. Нельзя ставить в подвалах и подсобных помещениях. Для этого надо выбрать ровную площадку. При этом позаботиться о том, чтобы на генератор не попадали осадки. В ГСЧС советуют приглашать для установки оборудования проверенных специалистов, которые могут правильно его разместить и подключить к сети. Расстояние от окон и дверей дома должно быть не менее шести метров, и не менее одного метра от капитальной стены здания. Топливо для генератора следует хранить отдельно от самого оборудования — на расстоянии не менее 10 метров.

Газовая горелка: не ставить на индукционные плиты

Важно понимать, что даже небольшой газовый баллон может стать причиной серьезного взрыва с трагическими последствия для людей.

Основное правило то же самое — покупать продукцию надо лишь в лицензированных точках продажи. Необходимо полностью придерживаться инструкции изготовителя. ГСЧС не рекомендует использовать туристические газовые горелки непосредственно в помещениях. "Их надо применять на открытом воздухе", — уточняет Хорунжий. Если горелка используется в помещении, где живут люди, там обязательно должна быть вентиляция. Газовые горелки предназначены для разогрева пищи только в небольшой посуде. Нельзя ставить горелки на электро- и индукционные плиты. Они начинают работать после включения электричества и нагревают баллон, который может взорваться. Не следует хранить газовые баллоны на балконе при минусовой температуре. После того как баллон попадет в тепло, он из-за расширения может взорваться.

Как проверить исправность горелки?

Для того чтобы убедиться, что баллон не пропускает газ, надо нанести на него мыльный раствор. Если баллон пропускает, то в этом месте появятся пузыри. В таком случае использовать его нельзя.

Напомним, в конце прошлого года эксперт по вопросам пожарной безопасности Сергей Бронников рассказал изданию DOU, как не допустить возгорания техники при блэкауте.