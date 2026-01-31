Почти сто вызовов "скорой": что известно о пищевых отравлениях в Буковеле

В сети распространяется информация о массовых пищевых отравлениях, которые произошли с туристами в Буковеле. Впрочем региональному управлению здравоохранения известно лишь о 4 подобных случаях.

По состоянию на 29 января Ивано-Франковский областной центр контроля и профилактики болезней не получал официальных экстренных сообщений от учреждений здравоохранения о пациентах с симптомами пищевого отравления. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения ОВА Руслан Савчук.

В течение суток в одном из частных заведений было 4 случая обращений и после полученной медицинской помощи пациенты вернулись к своему месту отдыха. Также, сообщил чиновник, есть 1 случай подозрения на острую кишечную инфекцию в коммунальном учреждении Ивано-Франковска.

Главный санитарный врач отметил, что направил письма медицинским учреждениям с напоминанием об обязательности информирования в случаях регистрации пациентов с симптомами пищевых отравлений.

Впрочем, как информирует местное издание "Галка", в январе 2026 года "скорая" выполнила 99 выездов в село Поляница и Буковель. Вызовы медиков были связаны с нарушением функционирования органов пищеварения.

В медицинские учреждения, рассказали журналистам в службе "103", было доставлено 29 пациентов. Причем вызовы поступали с разных адресов, без концентрации случаев в одном конкретном месте.

Напомним, во время отдыха в Буковеле блогер Александр Залиско заболел ротавирусом и попал в больницу.

Кроме того, как писал Фокус, украинский блогер Юля Верба также подцепила ротавирус. Звезда соцсетей чувствовала себя плохо.