"Поехали кататься, а оказались в больнице": в Буковеле жалуются на массовые отравления

На популярном горнолыжном курорте в Карпатах участились отравления отдыхающих. Туристы, которые поехали кататься в Буковель жалуются на сильную диарею, рвоту, высокую температуру и слабость.

"Поедем в Буковель покатаемся — покатались... Я в тренде Буковеля. 1 инъекция, анализы, 5 капельниц, куча таблеток и 8к гривен", — рассказывают туристы в соцсетях. А блогеры делятся видео из больницы и из скорых. Многие говорят, что это ротавирус — тяжелая инфекционная болезнь, которая может вызвать смерть у младенцев и маленьких детей, пишет BBC News Украина.

Похожие истории рассказывают в группе "Буковель чат" в Telegram.

Одна из пользовательниц рассказала, что перед поездкой читала о риске заболеть и была осторожной, но это не спасло ее от болезни.

"Воду бутилированную брали с собой, чтобы чистить зубы, пользовались антисептиками... и все равно на второй день отдыха заболела... и это ужас, никому не пожелаешь такое состояние пережить... тошнота, рвота, диарея, температура", — поделилась она.

Блогеры жалуются на отравление в Буковеле

Отравление в Буковеле, вызов скорой и лечение в местной больнице пережила даже видеопродюсер BBC News Украина Галина Якушко.

Она отдыхала на курорте на прошлой неделе, с понедельника по четверг, но из-за болезни вынуждена была остаться еще на один день. Галина говорит, что до сих пор не выздоровела полностью.

Галина говорит, что ей стало плохо на четвертый день отдыха. Все началось с тошноты, а утром началась непрерывная рвота и диарея.

Ей пришлось вызвать скорую, ведь сама добраться до больницы она не могла из-за сильной слабости.

Врачи скорой помощи сделали ей укол и отвезли в больницу.

По словам Галины, в больнице ей пришлось долго ждать врача, потому что там уже было много больных. В конце концов ей поставили капельницу и выписали лекарства. За лечение девушке пришлось платить самой.

"Всем ставят одинаковые капельницы. Капельницы по шесть тысяч гривен. А потом покупаешь лекарства на две тысячи", — рассказала девушка.

По словам пострадавшей, в аптеках рядом с больницей было невозможно найти "Регидрон", который обычно прописывают от обезвоживания при сильной рвоте и диарее, а также негазированную воду, которую рекомендовали врачи.

Врач скорой помощи сказала Галине, что такие случаи не редкость в Буковеле — "мы здесь целыми днями пачками возим этих людей". Она пролежала под капельницей три часа, после чего ее отпустили. Галина говорит, что ей стало немного лучше и она поехала домой в Киев. Но она до сих пор не может есть, ведь чувствую тошноту от любой пищи.

По словам Галины, в больнице в Буковеле ей не поставили четкого диагноза. В больнице в Киеве, в которую она обратилась, исключили отравление и объяснили, что это инфекционная болезнь.

Галина говорит, что пила только воду в бутылках, но питалась в ресторане курорта. Девушка предполагает, что она могла заразиться через воду в кране, ведь использовала ее, когда чистила зубы.

В Ивано-Франковском областном центре контроля и профилактики болезней (ЦКПХ) сказали BBC News Украина, что "ситуацию отслеживают".

Центру известно об историях, которые распространяют люди в социальных сетях относительно вероятных случаев отравления на курорте.

Но по состоянию на сейчас от медицинских учреждений не поступало информации об обращениях пациентов с симптомами отравления. Как объясняют в Центре, больницы обязаны сообщать о таких случаях, даже если они не массовые.

"Взаимодействуем с медицинскими учреждениями для уточнения информации, мониторинг продолжается. Поэтому пока о причинах говорить рано", — прокомментировал представитель центра Владимир Джигита.

О случаях отравлений и вспышек кишечных инфекций в Буковеле сообщали и раньше.

Причиной отравления часто называли некачественную воду. В частных усадьбах нет централизованной канализации, владельцы используют автономные системы с биосептиком. Из-за чего канализационные отходы могут попадать в почву.

В мае 2024 года компания Bukovel Invest сообщила, что все отели курорта имеют подключение к центральной очистной системе, по трубам передается все на канализационные очистные сооружения.

В Ивано-Франковском центре контроля и профилактики болезней рассказали, что с начала года несколько раз проверяли качество питьевой воды в заведениях курорта. Места забора проб воды не связаны между собой, а пробы соответствовали гигиеническим требованиям.

Если в Центр поступят официальные экстренные сообщения, то проведут эпидемиологическое расследование очагов инфекционных болезней, сказали в ЦКПХ.

Руководство "Буковеля" и больница курорта ситуацию не комментируют.

