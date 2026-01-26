"Бизнес должен зарабатывать": эксперт объяснил, почему в Буковеле нет отключений света (видео)

Пока в большинстве регионов люди довольствуются светом максимум 6-8 часов в сутки, на горнолыжном курорте Буковель всегда светло и ярко.

То, что Буковель со светом постоянно, – заслуга бизнеса, а не государства, уверяет в эфире канала "Киев 24" энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Потому что субъекты хозяйствования закупили это оборудование и поставили его для личных нужд. У них не было никакой заинтересованности, никакого стимула для того, чтобы это оборудование присоединить к Объединенной энергетической системе Украины, чтобы повысить ее устойчивость", – констатирует он.

По его словам, предприниматели зарабатывают деньги и поэтому обеспечивают свои бизнесы электроэнергией самостоятельно, а правительство никоим образом не простимулировало подключение к ОЭС.

"У нас большое количество генераторов, большое количество энергетических установок, которые обеспечивают потребности субъектов хозяйствования по всей Украине. Они никоим образом не влияют на устойчивость энергосистемы в целом, но позволяют зарабатывать. Ну а что, бизнес должен зарабатывать", – считает Рябцев.

Ранее стало известно, что "Прикарпатьеоблэнерго" не применяет графики почасовых и аварийных отключений для Буковеля, поскольку тот закупает 15 мегаватт за рубежом. Кроме того, курорт имеет собственную сеть генераторов.

Как рассказал глава облэнерго Василий Костюк, всего в Ивано-Франковской области восемь потребителей самостоятельно покупают импортную электроэнергию для собственных нужд. Ко всем остальным потребителям регионы графики аварийных и почасовых отключений света в равной мере.

