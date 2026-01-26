"Бізнес має заробляти": експерт пояснив, чому в Буковелі немає відключень світла (відео)

Поки в більшості регіонів люди задовольняються світлом максимум 6-8 годин на добу, на гірськолижному курорті Буковель завжди світло і яскраво.

Те, що Буковель зі світлом постійно, — заслуга бізнесу, а не держави, запевняє в ефірі каналу "Київ 24" енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

"Тому що суб'єкти господарювання закупили це обладнання і поставили його для особистих потреб. У них не було жодної зацікавленості, жодного стимулу для того, щоб це обладнання приєднати до Об'єднаної енергетичної системи України, щоб підвищити її стійкість", — констатує він.

За його словами, підприємці заробляють гроші і тому забезпечують свої бізнеси електроенергією самостійно, а уряд жодним чином не простимулював підключення до ОЕС.

"У нас велика кількість генераторів, велика кількість енергетичних установок, які забезпечують потреби суб'єктів господарювання по всій Україні. Вони жодним чином не впливають на стійкість енергосистеми загалом, але дозволяють заробляти. Ну а що, бізнес має заробляти", — вважає Рябцев.

Раніше стало відомо, що "Прикарпаттяобленерго" не застосовує графіки погодинних та аварійних відключень для Буковеля, оскільки той закуповує 15 мегават за кордоном. Крім того, курорт має власну мережу генераторів.

Як розповів голова обленерго Василь Костюк, загалом в Івано-Франківській області вісім споживачів самостійно купують імпортну електроенергію для власних потреб. До всіх інших споживачів регіони застосовують графіки аварійних і погодинних відключень світла рівною мірою.

Нагадаємо, телеведучий Слава Дьомін відвідав Буковель на початку 2026 року. На гірськолижному курорті в Карпатах відпочивало досить багато людей.

Також повідомлялося, що українка поділилася своїми враженнями від цін у Буковелі.