"Поїхали кататись, а опинились в лікарні": в Буковелі скаржаться на масові отруєння

На популярному гірськолижному курорті в Карпатах почастішали отруєння відпочивальників. Туристи, які поїхали кататись в Буковель скаржаться на сильну діарею, блювоту, високу температуру і слабкість.

"Поїдемо в Буковель покатаємось — покаталися… Я в тренді Буковеля. 1 інʼєкція, аналізи, 5 крапельниць, купа таблеток та 8к гривень", — розповідають туристи у соцмережах. А блогери діляться відео з лікарні та з швидких. Багато хто каже, що це ротавірус — тяжка інфекційна хвороба, яка може спричинити смерть у немовлят і маленьких дітей, пише BBC News Україна.

Схожі історії розповідають у групі "Буковель чат" в Telegram.

Одна з користувачок розповіла, що перед поїздкою читала про ризик захворіти й була обережною, але це не врятувало її від хвороби.

"Воду бутильовану брали з собою, щоб чистити зуби, користувались антисептиками… і все одно на другий день відпочинку захворіла… і це жах, нікому не побажаєш такий стан пережити… нудота, рвота, діарея, температура", — поділилася вона.

Відео дня

Блогери скаржаться на отруєння в Буковелі

Отруєння в Буковелі, виклик швидкої та лікування у місцевій лікарні пережила навіть відеопродюсерка BBC News Україна Галина Якушко.

Вона відпочивала на курорті минулого тижня, з понеділка по четвер, але через хворобу змушена була залишитися ще на один день. Галина каже, що досі не одужала повністю.

Галина каже, що їй стало погано на четвертий день відпочинку. Все почалось з нудоти, а вранці почалася безперервна блювота і діарея.

Їй довелося викликати швидку, адже сама дістатися до лікарні вона не могла через сильну слабкість.

Лікарі швидкої допомоги зробили їй укол і відвезли до лікарні.

За словами Галини, в лікарні їй довелося довго чекати лікаря, тому що там вже було багато хворих. Зрештою їй поставили крапельницю і виписали ліки. За лікування дівчині довелося платити самій.

"Всім ставлять однакові крапельниці. Крапельниці по шість тисяч гривень. А потім купуєш ліки на дві тисячі", — розповіла дівчина.

За словами постраждалої, у аптеках поруч з лікарнею було неможливо знайти "Регидрон", який зазвичай прописують від зневоднення при сильній блювоті і діареї, а також негазовану воду, яку рекомендували лікарі.

Лікарка швидкої допомоги сказала Галині, що такі випадки не рідкість в Буковелі — "ми тут цілими днями пачками возимо цих людей". Вона пролежала під крапельницею три години, після чого її відпустили. Галина каже, що їй стало трохи краще і вона поїхала додому в Київ. Але вона досі не може їсти, адже відчуваю нудоту від будь-якої їжі.

За словами Галини, в лікарні в Буковелі їй не поставили чіткого діагнозу. У лікарні в Києві, до якої вона звернулася, виключили отруєння і пояснили, що це інфекційна хвороба.

Галина каже, що пила лише воду в пляшках, але харчувалася в ресторані курорту. Дівчина припускає, що вона могла заразитися через воду в крані, адже використовувала її, коли чистила зуби.

В Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) сказали BBC News Україна, що "ситуацію відстежують".

Центру відомо про історії, які поширюють люди в соціальних мережах щодо ймовірних випадків отруєння на курорті.

Але станом на зараз від медичних закладів не надходило інформації щодо звернень пацієнтів із симптомами отруєння. Як пояснюють у Центрі, лікарні зобовʼязані повідомляти про такі випадки, навіть якщо вони не масові.

"Взаємодіємо з медичними закладами для уточнення інформації, моніторинг триває. Тож наразі про причини говорити зарано", — прокоментував речник центру Володимир Джигіта.

Про випадки отруєнь та спалахів кишкових інфекцій у Буковелі повідомляли і раніше.

Причиною отруєння часто називали неякісну воду. У приватних садибах немає централізованої каналізації, власники використовують автономні системи з біосептиком. Через що каналізаційні відходи можуть потрапляти в ґрунт.

У травні 2024 року компанія Bukovel Invest повідомила, що всі готелі курорту мають підключення до центральної очисної системи, по трубах передається все на каналізаційні очисні споруди.

В Івано-Франківському центрі контролю та профілактики хвороб розповіли, що з початку року кілька разів перевіряли якість питної води у закладах курорту. Місця забору проб води не повʼязані між собою, а проби відповідали гігієнічним вимогам.

Якщо до Центру надійдуть офіційні екстрені повідомлення, то проведуть епідеміологічне розслідування осередків інфекційних хвороб, сказали в ЦКПХ.

Керівництво "Буковелю" та лікарня курорту ситуацію не коментують.

Нагадаємо, раніше експерт пояснював, чому Буковель завжди зі світлом, навіть коли відключення тривають по всій Україні.

Також повідомлялося, що українка поділилася своїми враженнями від цін у Буковелі.