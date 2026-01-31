Майже сто викликів "швидкої": що відомо про харчові отруєння в Буковелі

У мережі шириться інформація про масові харчові отруєння, які сталися з туристами в Буковелі. Утім регіональному управлінню охорони здоров'я відомо лише про 4 подібних випадки.

Станом на 29 січня Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб не отримував офіційних екстрених повідомлень від закладів охорони здоровʼя про пацієнтів із симптомами харчового отруєння. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я ОВА Руслан Савчук.

Упродовж доби в одному з приватних закладів було 4 випадки звернень й після отриманої медичної допомоги пацієнти повернулися до свого місця відпочинку. Також, повідомив посадовець, є 1 випадок підозри на гостру кишкову інфекцію в комунальному закладі Івано-Франківська.

Головний санітарний лікар зазначив, що надіслав листи медичним закладам з нагадуванням про обов'язковість інформування у випадках реєстрації пацієнтів із симптомами харчових отруєнь.

Утім, як інформує місцеве видання "Галка", у січні 2026 року "швидка" виконала 99 виїздів у село Поляниця та Буковель. Виклики медиків були пов'язані з порушенням функціонування органів травлення.

До медичних закладів, розповіли журналістам у службі "103", було доправлено 29 пацієнтів. Причому виклики надходили з різних адрес, без концентрації випадків у одному конкретному місці.

Нагадаємо, під час відпочинку в Буковелі блогер Олександр Заліско захворів на ротавірус та потрапив до лікарні.

Окрім того, як писав Фокус, українська блогерка Юля Верба також підчепила ротавірус. Зірка соцмереж почувалася кепсько.