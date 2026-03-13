60 депутатов Рады хотят сложить мандат: устали и недовольны зарплатой, — Юрченко

В Верховной Раде есть немало депутатов, которые устали от работы в парламенте. Они уже написали заявления на сложение мандата.

Об этом заявил народный депутат Александр Юрченко, который был избран от партии "Слуга народа", но позже вышел из фракции из-за коррупционного скандала в эфире "Новости. Live".

"Насколько я знаю, несколько десятков депутатов уже написали заявления, хотят уйти, сложить мандаты, там 50-60 их", — заявил Юрченко.

На уточняющий вопрос о том, идет ли речь о депутатах фракции "Слуга народа", он ответил утвердительно.

Кроме того у него спросили о том, в чем заключается причина такого количества депутатов, которые хотят сложить мандат.

"Длинная каденция, что-то там не устраивает, устали, низкая зарплата — 50 тысяч гривен. Ну разные причины", — сказал Юрченко.

Пока это заявление не комментировали другие народные депутаты, а также руководство парламента.

Сколько депутатов есть в парламенте сейчас

Сейчас в Верховной Раде официально есть 393 народных депутата. Большинство из них являются членами "Слуги народа". В целом нардепы распределены так:

"Слуга народа" — 228;

"Батькивщина" — 24;

"Европейская солидарность" — 26;

"Голос" — 19;

"Партия "За Майбутнє" — 17;

"Доверие" — 19;

"Платформа за жизнь и мир" — 21;

"Восстановление Украины" — 17.

Еще 22 нардепа являются внефракционными.

Напомним, что в феврале в Верховной Раде произошло массовое отравление депутатов. Из-за этого в парламенте не смогли собрать достаточного количества голосов даже для рассмотрения повестки дня.

В январе парламент переносил рассмотрение кадровых вопросов, в частности, увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны, Михаила Федорова с должности министра цифровой трансформации и Василия Малюка с должности главы СБУ. Причиной была также нехватка голосов.