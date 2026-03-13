60 депутатов Рады хотят сложить мандат: устали и недовольны зарплатой, — Юрченко
В Верховной Раде есть немало депутатов, которые устали от работы в парламенте. Они уже написали заявления на сложение мандата.
Об этом заявил народный депутат Александр Юрченко, который был избран от партии "Слуга народа", но позже вышел из фракции из-за коррупционного скандала в эфире "Новости. Live".
"Насколько я знаю, несколько десятков депутатов уже написали заявления, хотят уйти, сложить мандаты, там 50-60 их", — заявил Юрченко.
На уточняющий вопрос о том, идет ли речь о депутатах фракции "Слуга народа", он ответил утвердительно.
Кроме того у него спросили о том, в чем заключается причина такого количества депутатов, которые хотят сложить мандат.
"Длинная каденция, что-то там не устраивает, устали, низкая зарплата — 50 тысяч гривен. Ну разные причины", — сказал Юрченко.
Пока это заявление не комментировали другие народные депутаты, а также руководство парламента.
Сколько депутатов есть в парламенте сейчас
Сейчас в Верховной Раде официально есть 393 народных депутата. Большинство из них являются членами "Слуги народа". В целом нардепы распределены так:
- "Слуга народа" — 228;
- "Батькивщина" — 24;
- "Европейская солидарность" — 26;
- "Голос" — 19;
- "Партия "За Майбутнє" — 17;
- "Доверие" — 19;
- "Платформа за жизнь и мир" — 21;
- "Восстановление Украины" — 17.
Еще 22 нардепа являются внефракционными.
Напомним, что в феврале в Верховной Раде произошло массовое отравление депутатов. Из-за этого в парламенте не смогли собрать достаточного количества голосов даже для рассмотрения повестки дня.
В январе парламент переносил рассмотрение кадровых вопросов, в частности, увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны, Михаила Федорова с должности министра цифровой трансформации и Василия Малюка с должности главы СБУ. Причиной была также нехватка голосов.