"Не служишь государству в парламенте, то служи на фронте!" — Зеленский о мобилизации депутатов

Депутаты Верховной Рады, которые собираются сложить мандат, должны в таком случае пойти в армию. Президент даже готов внести изменения в законодательство о мобилизации.

Еще с первых дней полномасштабного вторжения России находились депутаты, которые хотели сложить свои полномочия. Об этом во время встречи с журналистами отметил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Укринформ".

Но в Украине продолжается военное положение и надо защищать государство. Поэтому, подчеркнул глава государства, народным депутатам придется или служить в парламенте, или в ВСУ.

"Я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли пойти на фронт. Если не служишь государству в парламенте, то служи государству на фронте", — сказал Зеленский.

Кроме того, существует вариант с проведением выборов, но они невозможны во время войны, отметил президент.

По его словам, к работе парламента может быть много оценок, однако ситуацию надо исправлять.

Попутно президент раскритиковал парламентскую оппозицию, которая, по его словам, не дает голосов за важные законопроекты вроде финансовой поддержки стране или евроинтеграции.

Он добавил, что в парламенте можно спорить о новых проектах законов и внутренних вопросах, но вопросы обороны и финансов для Украины не должны обсуждаться долго.

"Для чего в тот или иной закон или от ЕС или от МВФ тысяча поправок? Для кого эти поправки?", — выразил возмущение президент.

Он также отметил, что "парламентского кризиса" не существует, а обострение происходит только в голове т.н. "государственников".

"Кризис всегда тогда, когда ты именно его ищешь и точно его не решаешь", — считает Зеленский.

Напомним, фракция "Слуга народа" в Верховной Раде переживает серьезный кризис. Депутаты все чаще отказываются голосовать за важные законы, которые нужны для бюджета и выполнения международных обязательств, рассказал первый заместитель председателя фракции Андрей Мотовиловец.

По словам нардепа Александра Юрченко примерно 50-60 депутатов фракции "Слуга народа" хотят сложить мандат, потому что устали от долгой каденции и низкой зарплаты.