"Питання номер один": Україна може створити власні системи ППО, — Зеленський

Міністр оборони Михайло Федоров отримав пріоритетне завдання забезпечити мирне небо над Україною. Зазначені заходи передбачають, як варіант, створення власної вітчизняної системи протиповітряної оборони.

Навіть після закінчення російсько-української війни наша країна все одно потребуватиме чималу кількість систем протиповітряної оборони. Про це під час зустрічі із журналістами зазначив президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, в України є декілька шляхів для вирішення питання з закриття неба. Скажімо, Київ отримає ліцензію на Patriot від Сполучених Штатів чи дозвіл на виготовлення систем протиповітряної оборони буде отриманий від європейських партнерів.

"Або в України буде своя система ППО, що з'явиться раніше", — наголосив президент, додавши, що держава не відмовляється від жодного з цих підходів.

Глава держави розповів, що в України просто немає іншого виходу, ніж робити впевнені кроки вперед щодо ППО та ракетобудування. Міністр оборони Михайло Федоров закликав виробників озброєння приватного сектору фокусуватися саме на цьому питанні, зазначив Зеленський.

За його словами, країна повинна мати у своєму розпорядженні сотні систем ППО, бо "війна закінчиться, а кількість ідіотів на тому боці не зменшиться".

Навіть попри гарантії безпеки, які отримає Київ після закінчення війни від західних партнерів, громадяни мають бути впевнені, що вони будуть захищені навіть від випадкових ракет.

"Питання в глобальному захисті. Це питання номер один", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Україна поки що здатна виготовляти на добу лише три далекобійні крилаті ракети "Фламінго". Для збільшення темпів випуску виробництво зброї повинно перейти на власні двигуни, наголосили у компанії Fire Point.

Фокус писав, що Україна гарячково працює над розробленням та розгортанням власної зброї для захисту від повітряних нападів.