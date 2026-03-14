Україна виробляє три ракети "Фламінго" на добу: що гальмує масштабування зброї

Україна поки що здатна виготовляти на добу лише три далекобійні крилаті ракети "Фламінго". Для збільшення темпів випуску виробництво зброї повинно перейти на власні двигуни, наголосили у компанії Fire Point.

Україна на даному етапі виробляє щодобово по три ракети "Фламінго" й вже після переходу виробництва на власні двигуни випуск вітчизняних крилатих ракет зростатиме відповідно до замовлень. Про це на каналі ProUA розповів співзасновник, головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман.

"Коли ми перейдемо на власний двигун, вироблятимемо стільки, скільки у нас замовлять", — сказав Штілерман.

Він пояснив, що ракета отримала двоконтурний турбореактивний двигун, який значно ефективніший за звичайні одноконтурні двигуни аналогічних виробів, окрім дозвукової ракети Tomahawk виробництва компанії Raytheon.

Відео дня

Вже завершується розробка власного двигуна, який спеціально оптимізований для польотів на малих висотах, наголосив головний конструктор.

Денис Штілерман підкреслив, що практично усі компоненти ракети українського виробництва, зокрема й двигун, а також приводи, антени, блок контролю. З іноземного у "Фламінго" лише інерційна навігаційна система, яка визначає координати, швидкості та орієнтації об'єкта без зовнішніх сигналів, використовуючи гіроскопи та акселерометри.

Нагадаємо, на думку Штілермана, бюрократичні обмеження стали однією з причин гальмування ракетної програми в Україні. Зокрема, наголошував він, на кодифікацію виробів витрачали 7-8 років.

Також Фокус писав, що нова українська балістична ракета FP-9, над якою працюють інженери компанії Fire Point, здатна долетіти до Москви. Ракета долатиме 1 км за 1 секунду й матиме дальність 800 км.