Украина производит три ракеты "Фламинго" в сутки: что тормозит масштабирование оружия

Украина пока способна производить в сутки только три дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго". Для увеличения темпов выпуска производство оружия должно перейти на собственные двигатели, отметили в компании Fire Point.

Украина на данном этапе производит ежесуточно по три ракеты "Фламинго" и уже после перехода производства на собственные двигатели выпуск отечественных крылатых ракет будет расти в соответствии с заказами. Об этом на канале ProUA рассказал соучредитель, главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман.

"Когда мы перейдем на собственный двигатель, будем производить столько, сколько у нас закажут", — сказал Штилерман.

Он пояснил, что ракета получила двухконтурный турбореактивный двигатель, который значительно эффективнее обычных одноконтурных двигателей аналогичных изделий, кроме дозвуковой ракеты Tomahawk производства компании Raytheon.

Уже завершается разработка собственного двигателя, который специально оптимизирован для полетов на малых высотах, отметил главный конструктор.

Денис Штилерман подчеркнул, что практически все компоненты данной ракеты украинского производства, в том числе и двигатель, а также различные приводы, антенны, блок контроля. Из иностранного во "Фламинго" только инерционная навигационная система, которая определяет координаты, скорость и ориентацию объекта без внешних сигналов, используя гироскопы и акселерометры.

Напомним, по мнению Штилермана, бюрократические ограничения стали одной из причин торможения ракетной программы в Украине. В частности, подчеркивал он, на кодификацию изделий тратили 7-8 лет.

Также Фокус писал, что новая украинская баллистическая ракета FP-9, над которой работают инженеры компании Fire Point, способна долететь до Москвы. Ракета будет преодолевать 1 км за 1 секунду и будет иметь дальность 800 км.