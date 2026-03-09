Баллистические FP-9 полетят на 800 км, потяжелеют FP-1 и FP-2: как улучшится оружие ВСУ (видео)

Новая украинская баллистическая ракета FP-9, над которой работают инженеры компании Fire Point, будет иметь дальность 800 км и долетит до Москвы, сказал совладелец Денис Штилерман. Ракета будет преодолевать 1 км за 1 секунду. Как будет совершенствоваться оружие, которое изготавливают в цехах украинского предприятия, и что могут изменить в дронах FP-1 и FP-2?

Сверхвысокая скорость баллистической ракеты FP-9 даст ей возможность легко проходить средства противовоздушной обороны Российской Федерации, пояснил Штилерман в интервью медиа "Армия Inform". Кроме того, планируют почти вдвое увеличить боевую часть в дронах-дипстрайк FP-1 (до 1600 км) и в мидлстрайк FP-2 (до 200 км). Выяснилось, что FP-1 будут нести не 60 кг взрывчатки, а 105 кг, а FP-2 — не 105 кг, а 158 кг.

Штилерман отметил, что украинская баллистическая ракета FP-9 будет быстрее российского "Искандера". В частности, украинское средство поражения будет лететь со скоростью 1000 м/с, а российское — 800 м/с. Кроме того, он выразил уверенность, что украинская ракета действительно долетит до Москвы и, ко всему, будет стоить в 2,5 раза дешевле ATACMS [стоимость ATACMS 1,7-1,8 млн долл .] По словам спикера, вскоре новое оружие "будут уже испытывать по соседям". по оценкам представителя Fire Point, удар FP-9 по Москве станет возможным уже летом 2026 года. Между тем FP-7 — это оружие тактического уровня, уточнил он.

"FP-9 будет легко попадать в цели в Москве, потому что у нее будет очень большая скорость прилета на цель", — заявил гость студии.

Совладелец Fire Point рассказал, что первые удары оружия, созданного инженерами его компании, — это попадание по самолету ДРЛВ А-50 под Таганрогом. После того прислушались к идеям военных и постепенно возникли два дрона FP-1 и FP-2. На сегодня планируют перенести "баки на крыло", кодифицируют в Минобороны: дальность сохранится, но они будут нести больше взрывчатки. Кроме того, надеются снизить цену этих дронов, добавил спикер.

Цену мы тоже надеемся снизить, потому что нашли некоторые решения, которые позволят нам полностью отказаться от дорогостоящих антенн и приемников. И это будет очень большой такой прорыв", — заверил Штилерман.

Ракеты ВСУ — Штилерман о FP-9

Ракеты ВСУ — FP-9 и "Фламинго" от Fire Point

Отметим, Фокус писал о первых испытаниях баллистической ракеты, которые показала компания-производитель. Видео появилось в феврале 2026 года: показали, как стартует средство поражения, баллистика FP-7, и летит по неуказанной мишени. Указанный вариант будущего оружия ВСУ будет лететь на расстояние до 200 км со скоростью 1600 м/с и может заменить американские снаряды ATACMS.

Кроме того, в начале февраля появились кадры пуска крылатых ракет "Фламинго" по важным целям на территории РФ. Согласно данным украинского командования, под ударом оказался ракетный полигон "Капустин Яр" в Астраханской области: получили повреждения здания, в которых россияне готовили к пуску баллистику средней дальности.

Напоминаем, 9 сентября Минобороны Украины рассказало, о каких шести опасных целях ударили Силы обороны в январе-феврале 2026 года и когда применяли ракеты "Фламинго".