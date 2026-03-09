Минобороны Украины подтвердило попадания 2026 года: куда точно прилетели "Фламинго (карта)

В течение первых двух месяцев 2026 года, в январе и феврале, Вооруженные силы Украины поразили шесть важных целей на территории Российской Федерации, сообщило украинское Министерство обороны. Самая дальняя цель — завод по изготовлению "Искандеров" в 1200 км от границы. Кроме того, ударили по полигону "Капустин Яр". Почему уничтоженные объекты РФ особенно важны для скорейшего завершения войны?

Под удар средств поражения Украины попал Воткинский машиностроительный завод, полигон "Капустин Яр", Мичуринский завод "Прогресс", арсенал ГРАУ возле Котлубани, предприятие "Арсенал-Аэро", гигантский склад FPv-дронов, говорится в отчете Минобороны, опубликованном 9 марта. При этом отмечается, что удары нанесли в соответствии с приоритетами плана главы Минобороны Михаила Федорова: для уменьшения ударного потенциала ВС РФ, которые атакуют украинцев ракетами и дронами.

Минобороны Украины опубликовало карту воздушных атак на военных объектах РФ и по предприятиям военно-промышленного комплекса. Видим, что самая дальняя цель — завод в Воткинске на расстоянии 1500 км, ближайшая — "Арсенал-Аэро" в Таганроге на расстоянии 200 км от подконтрольной Украине территории. Пресс-служба ведомства не уточнила, какие средства поражения использовали Силы обороны для воздушных ударов: не ясно, это отработка крылатых ракет "Фламинго" (все или частично), или атаки ударных дронов (дипстрайк, мидлстрайк). Отдельно указано, что "Фламинго" точно прилетели по арсеналу ГРАУ (500 км) и Воткинску.

Взрывы в РФ — карта ударов ВСУ январь-февраль 2026 года, Минобороны Украины Фото: Минобороны Украины

В заметке министерства — краткое описание целей, пораженных Украиной в течение января-февраля 2026 года:

Завод "Атлант Аэро" в Тагарноге — изготавливал ударные БпЛА "Молния" и разведывательные комплексы "Орион"; Склад FPV в Ростове-на-Дону — уничтожили около 6 тыс. беспилотников; Полигон "Капустин Яр" в Астраханской области — повредили "сооружения обслуживания баллистических ракет средней дальности, монтажного корпуса и склада материально-технического обеспечения"; Арсенал ГРАУ возле села Котлубань в Волгоградской области РФ — отмечается, что это одна из крупнейших площадок для хранения ракет и снарядов ВС РФ, и что его поразили ракетами "Фламинго"; "Мичуринский завод "Прогресс" в Тамбовской области — изготавливал оборудование для авиации и ракет; "Воткинский завод" в Удмуртской Республике РФ — удалось разрушить цех №22, причем ударили ракеты "Фламинго". На предприятии изготавливают широкую номенклатуру ракет ВС РФ различных типов: "Искандер", "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М", "Булава" (для подводных лодок), "Кинжал".

"Это позволяет снизить способности противника по производству и хранению оружия, а также ослабить его возможности бить ракетами и дронами по мирным городам Украины", — написало министерство.

Взрывы в РФ — детали воздушных атак Украины 2026 года

Отметим, Фокус писал о взрывах в РФ и об отработке средств поражения ВСУ по российским военным целям. Среди прочего, речь шла об атаке на полигон "Капустин Яр", который атаковали крылатыми ракетами "Фламинго". Атаку подтвердили в Генштабе и сообщили, что повредили здания, в которых готовили ракеты к пуску. Между тем совладелец компании Fire Point, которая производит "Фламинго", опубликовал пуски ракет, полетели, вероятно, на Капустин Яр в январе 2026 года.

Еще одна яркая отработка — завод в Уоткинске. На предприятии изготавливают ракеты "Искандер", "Тополь-М", "Ярс" и т.д., но украинские средства добрались до цели в феврале 2026 года.

Напоминаем, утром 9 марта росСМИ подтвердили атаку БпЛА на химзавод "Акрон" в Великом Новгороде: на месте событий заметили столбы дыма и огня.